Gromozanski uspeh je slovenska košarkarska reprezentanca poleti dosegla že s samo uvrstitvijo v Tokio. Na kvalifikacijskem turnirju je morala v finalu za pot v japonsko prestolnico poraziti Litvo, ki je od osamosvojitve sodelovala na vseh olimpijskih igrah. To ji je uspelo na veličasten način pred polno dvorano v Kaunasu. Četa selektorja Aleksandra Sekulića je nato izvrstno igro nadaljevala tudi v deželi vzhajajočega sonca. Do velikega finala proti ZDA ji je zmanjkala vsega točka, na tekmi za bron pa so bili Edo Murić in soigralci že preveč izmučeni, da bi lahko računali na uspeh proti Avstraliji.

Podobno kot ob pohodu na naslov evropskega prvaka leta 2017 je tudi tokrat slovensko izbrano vrsto krasila izjemna kemija v moštvu. Glavne zasluge za to sta imela selektor Aleksander Sekulić, ki je igro odlično prilagodil glede na karakteristike igralcev, in Luka Dončić, ki je bil nesporni vodja moštva na parketu. Dvaindvajsetletni zvezdnik NBA-moštva Dallas Mavericks je igral v izjemni formi in je Litvi v finalu kvalifikacijskega turnirja nasul 31 točk ter hkrati dodal po 13 asistenc in 11 skokov, nato pa na uvodu olimpijskega turnirja proti Argentini dosegel izjemnih 48 točk in le za sedem zaostal za strelskim rekordom Brazilca Oscarja Schimdta. Sledile so zmage proti Japonski, Španiji in Nemčiji ter hud polfinalni boj proti Franciji. V zaključku je Klemen Prepelič polagal za finale, a je blokada Nicolasa Batuma razblinila sanje. Proti Avstraliji je nato Slovenija prikazala najslabšo predstavo poletja in olimpijske igre sklenila na četrtem mestu. Razočarana, ker je ostala brez odličja, a ponosna na zgodovinski podvig in izjemne predstave.

»Počutim se slabo za vse ljudi v naši državi. Vem, da so vsi navijali. Želeli smo jim dati kolajno in jo osvojiti tudi zase. Vseeno pa smo med najboljšimi štirimi na svetu – Slovenija, z dvema milijonoma ljudmi. Na to moramo biti ponosni. Zdaj že gledamo proti novemu izzivu, evropskemu prvenstvu. Spet želimo biti prvi. Z dodatnim znanjem iz Tokia lahko upamo na najboljše,« je po koncu olimpijskih iger povedal Luka Dončić.