Janja Garnbret je tretjič postala najboljša slovenska športnica in se že pri 22 letih vpisala med največje legende slovenskega športa. Pogled na vrstni red njene najbližje zasledovalke kaže, da so jo športni novinarji na prvo mesto uvrstili v več kot 95 odstotkih primerov, njena zmaga pa je bila tako prepričljiva kot vse druge, ki jih dosega na največjih tekmovanjih in najtežjih stenah po vsem svetu ter z njimi premika mejnike športnega in prostega plezanja. Po naslovih najboljše slovenske športnice se je izenačila s smučarsko tekačico Petro Majdič in atletinjo Jolando Čeplak, ki ima sicer madež dopinške grešnice. Več naslovov so osvojile le teniška igralka Mima Jaušovec (4), atletinji Brigita Bukovec (5) in Nataša Urbančič (6) ter alpski smučarki Tina Maze (6) in Mateja Svet (7). Po vsem, kar na športni poti kaže temperamentna Korošica, nihče ne dvomi, da lahko postane najboljša slovenska športnica vseh časov.

Nedvomno je bil največji letošnji uspeh Janje Garnbret naslov olimpijske prvakinje v Tokiu. Slovenka je na Japonsko pripotovala s težkim bremenom prve favoritinje. Od odgovornosti ni bežala in se je pogumno odpravila v boj. Nikoli ni odstopala od jasnega cilja – postati prva olimpijska zmagovalka v novi olimpijski športni panogi. Njena pot do cilja je bila čista kot solza. Navdušila je že v hitrostnem plezanju, svojo izjemno nadarjenost pa dopolnila v balvanskem in težavnostnem plezanju, kjer je bila razred zase, ter uresničila veliki cilj. Tekmice je premagala z neverjetno prednostjo.

Po olimpijskih igrah je sledil nov mejnik Janje Garnbret. Slovenjgradčanka je svojo superiornost nadgradila na naravnem plezališču, in sicer v skalnem plezanju. Postala je prva ženska s preplezano smerjo s težavnostno oceno 8c na pogled. In ta dosežek je nato v manj kot 48 urah v Oliani v Španiji ponovila. Preplezani smeri sta Fish Eye in American Hustle.

Najboljša slovenska športnica v zadnjih dneh zbuja pozornost z dokumentarnim filmom The Wall (Stena, op. p.), ki je na začetku tega meseca doživel premiero v ljubljanski Cukrarni. Film do prvega nastopa športnih plezalk na olimpijskih igrah v zgodovini med pripravami spremlja Janjo Garnbret, Američanko Brooke Raboutou, Japonko Miho Nonaka in Angležinjo Shaune Coxsey.