Cepljeni bodo morali ob prihodu iz druge države članice EU predložiti negativen izvid hitrega ali PCR-testiranja na novi koronavirus. Tisti, ki niso cepljeni, bodo morali poleg negativnega izvida testiranja še v obvezno petdnevno karanteno, je po poročanju Primorskega dnevnika danes odločil zdravstveni minister Roberto Speranza. Veljavnost negativnega PCR-testa je 48 ur, hitrega pa 24 ur.

Odločitev ministra za zdravje, ki podaljšuje tudi vse doslej veljavne ukrepe za prihod iz neevropskih držav, bo v veljavi od četrtka pa do 31. januarja, poroča italijanski časnik La Repubblica.

Italijanska vlada je sicer na današnji seji izredne razmere, ki jih je zaradi pandemije covida-19 prvič uvedla v začetku lanskega leta, podaljšala do 31. marca 2022. Če jih ne bi podaljšala, bi se iztekle konec leta. Izredne razmere so podlaga za več ukrepov za zajezitev novega koronavirusa.

V Italiji od preteklega ponedeljka veljajo strožji omejitveni ukrepi, v skladu s katerimi so necepljeni oziroma tisti, ki covida-19 niso preboleli, izključeni iz večjega dela javnega življenja. Vstop v restavracije, kulturne ustanove in na športne prireditve je dovoljen le cepljenim in prebolevnikom.

V sredo pa bodo razširili obveznost cepljenja proti covidu. Po novem bo obvezno tudi za osebje, zaposleno v šolah, policiste in vojake. Že od aprila je to obvezno za vse zdravstvene delavce.