Šest let po veliki migracijski krizi, ki je z uvedbo nadzorov na notranjih schengenskih mejah med več članicami pretresla prostor prostega pretoka ljudi in blaga, evropska komisija zdaj predlaga spremembe schengenskega zakonika. Z njimi bi prilagodili schengenski prostor realnostim sekundarnega gibanja migrantov med državami članicami. Spremenili bi način uvajanja nadzora na notranjih in zunanjih schengenskih mejah, prav tako bi ob dogajanju na poljsko-beloruski meji v evropski zakonodaji opredelili pojav izkoriščanja migrantov v politične namene in odzive nanj.

Ključne mešane patrulje Z vidika Slovenije, ki je že šest let soočena z mejnimi kontrolami na meji z Avstrijo (takšne nadzore na notranjih mejah ohranja šest članic schengna in jih podaljšuje vsakih šest mesecev), je najpomembnejši del predlaganih sprememb prav tisti s področja ponovnega vzpostavljanja nadzorov na notranjih schengenskih mejah. Možnost njihovega uvajanja na nacionalni ravni z novim predlogom sicer ne bo odpravljena. Države bodo še naprej imele možnost, da jih uvedejo, če bi bila ogrožena njihova notranja varnost zaradi zunanjih dejavnikov. Nova predlagana pravila – v ta morajo še privoliti države članice in evropski parlament – bi podaljšala možnosti uvedbe nadzora na notranji meji za nepričakovane grožnje s sedanjih maksimalno dveh mesecev na tri mesece. Potem pa bi se smel nadzor podaljševati po šest mesecev na maksimalno dve leti ali pa tudi dlje. Vendar bi morale države pri vsakem podaljšanju temeljito razložiti, kakšen vpliv bi imelo podaljšanje mejnega nadzora na obmejna območja. V okviru celotnega schengna namreč 1,7 milijona ljudi vsak dan prehaja mejo, ko se odpravlja na delo v sosednjo državo. Te zahteve v zakoniku doslej ni bilo. Tudi komisija bi morala po osemnajstih mesecih podaljševanj nadzora obvezno podati mnenje o še naknadnem podaljšanju. To možnost je komisija imela že zdaj, a je nikoli ni izkoristila, zdaj pa bo to njena obveza. Komisija bi rada, da se ukrepi nadzorov notranjih meja uporabijo le kot zadnja možnost, prej bi se izkoristile alternativne. Namesto da bi države zaradi migracij uvedle nadzor na notranjih mejah, bi po mnenju komisije lahko izkoristile večjo vlogo mešanih patrulj sosednjih članic na mejnem območju. Če bi te ugotovile, da je neki migrant (ki prej še ni zaprosil za azil v kakšni drugi članici) vstopil na ozemlje druge države v schengnu, bi ga lahko ob ustreznem policijskem sodelovanju in dogovorjenih postopkih vračanja vrnile policiji sosede.

Večja vloga evropskega sveta Da bi preprečili kaotično uvajanje nadzorov na notranjih mejah, če bi denimo prišlo do večjih migracijskih tokov ali novih zdravstvenih kriz, bi lahko evropski voditelji soglasno sprejeli odločitev o usklajenem uvajanju nadzora na predlog evropske komisije. Večjo težo bi komisija rada dala evropskemu svetu tudi pri upravljanju zunanjih schengenskih meja (večinoma so to tudi zunanje meje EU) v zdravstvenih krizah. V aktualni pandemiji so voditelji EU doslej lahko sprejemali zgolj priporočila, katerim državljanom in pod kakšnimi pogoji naj članice dovolijo vstop na ozemlje EU. Ker članice zunanje meje upravljajo same, pa so vstopne pogoje določale v nasprotju s priporočili in glede na svoje koristi. Poslej naj bi bilo to drugače. Soglasna odločitev evropskega sveta glede vstopnih pogojev na ozemlje EU bi bila za članice obvezujoča.