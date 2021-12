Ko je kazalo, da so košarkarji Cedevite Olimpije pred potopom, so se v zadnjih dneh dvignili. Blamaže proti Budućnosti, Megi in Zadru so skoraj odnesle trenerja Jurico Golemca in športnega direktorja Sanija Bečirovića, ki sta se znašla pod plazom hudih kritik. A nato je sledila tekma z Virtusom iz Bologne, kjer so zmaji pokazali drugačen obraz. »Kot ekipa smo šli skozi težke trenutke. Tudi proti Virtusu smo izgubili, a začutili, da smo obrnili nov list. Držali smo skupaj, stvari pa nadgradili proti Partizanu,« je povedal Jacob Pullen. Prav zmaga v Beogradu je dala Ljubljančanom nov zagon in vero v boljši jutri. Naslednja naloga je prekinitev niza štirih zaporednih porazov v evropskem pokalu. A naloga ne bo lahka, saj bo danes ob 20. uri nasprotnik italijanska Venezia.

Omić in Ferrell zadetka v polno

Da bi lahko Olimpija v letošnji sezoni naletela na težave, je bilo slutiti že na začetku sezone. Vodstvo kluba v poletnih mesecih ni pripeljalo pravega organizatorja igre, za nameček je bil Marcus Keene po konstituciji na las podoben Luki Rupniku in na splošno povsem drugačen tip »enice«, kot si jo je želel Golemac, ki je ciljal na visokega organizatorja igre. Ob tem zmaji še naprej pogrešajo pravo štirico, ki bi širila prostor in bila nevarna pri metih od daleč. Marko Radovanović sicer na trenutke odigra dobro, a je to daleč od tistega, kar bi bilo potrebno za želene in pričakovane rezultate. Če k temu dodamo namigovanja o napetostih med določenimi igralci in trenerjem, ki so kasneje dobile tudi potrditve, je vodstvo kluba ostalo pred odločitvijo: ali narediti rošade v moštvu ali zamenjati trenerja.

Odločili so se za prvo rešitev. Odšli so Keene, Jackie Carmichael, Žiga Dimec in Rupnik, prišla pa Alen Omić in Yogi Ferrell, ki sta se izkazala kot zadetka v polno. Omić pod košem daje drugo dimenzijo in skrbi za energijo, Ferrell pa kaže, da je pravi organizator igre, ki zna tako zadevati kot razigravati soigralce. »Takoj po prihodu Omića in Ferrella se je začutilo, da je zapihal nov veter,« je po porazu proti Virtusu povedal Jurica Golemac, ki očitno ni le leporečil, saj so se njegove besede potrdile proti Partizanu.