Po petih letih sodne bitke za odškodnino so športnice, ki jih je nekdanji zdravnik ameriške gimnastične reprezentance dolga leta spolno zlorabljal, končno prišle do zmage. Za 380 milijonov dolarjev so se poravnale z ameriško gimnastično zvezo, ameriškim olimpijskim in paraolimpijskim komitejem in njihovimi zavarovalnicami. Večino denarja bo izplačala zavarovalnica TIG Insurance, poroča časnik Wall Street Journal. »To smo vendarle končali. Zdaj se lahko začne težko delo reforme in obnove. Ali bo prišlo do pravičnosti in sprememb, je odvisno od tega, kaj bo sledilo,« je tvitnila nekdanja telovadka in odvetnica Rachael Denhollander, ki je kot prva žrtev proti koncu leta 2016 javno obtožila Nassarja spolne zlorabe. Napadel jo je pri petnajstih letih. »Koliko je vredna majhna deklica?« je pred leti na sojenju vprašala sodnika in ga prosila, naj do serijskega pedofila nikar ne pokaže milosti.

Njena zgodba je podžgala enega največjih škandalov spolne zlorabe v zgodovini ZDA. Da jih je pod pretvezo pregledov spolno zlorabil, ga je obtožilo več sto deklet. Vse so bile v času napada mlajše od šestnajst let, tri mlajše od trinajst. Nassar, v športnih krogih zelo cenjen zdravnik in kar osemnajst let sodelavec reprezentance, je deklice neprimerno otipaval v svoji ordinaciji, v hotelih na gostovanjih in športnih kampih, v vagino in anus jim je »za potrebe zdravljenja« tiščal prste, pogosto brez rokavic. Nekaj jih je pričalo, da je bil med tem vidno vzburjen. Zaradi posedovanja več kot 37.000 posnetkov in fotografij spolnih zlorab otrok je bil sprva obsojen na 60 let zapora, zaradi spolnega nasilja pozneje še na dodatnih od 40 do 175 let. Skoraj gotovo bo za rešetkami umrl.

FBI vedel, a ni storil nič Med žrtvami so tudi večkratna olimpijska in svetovna prvakinja, čudežna deklica ameriške gimnastike Simone Biles in še dve olimpijski zvezdnici Aly Raisman in McKayla Maroney. Na zaslišanju v ameriškem senatu so pred nekaj meseci pripovedovale o spolnih zlorabah Nassarja in o tem, kako jih je sistem izdal, od športnih zvez do policistov, ki kljub prijavam niso ukrepali. »Krivim Larryja Nassarja, a tudi sistem, ki je omogočil te zlorabe. Gimnastična zveza, olimpijski komite in paraolimpijski komite so vedeli, da me je uradni zdravnik ekipe zlorabljal. Z brazgotinami, ki so nastale od tega, sem se morala naučiti živeti,« je bila jasna Bilesova, ki je organizacije in FBI obtožila tiščanja glave v pesek, s čimer je imel Nassar prosto pot za nadaljnje zlorabe. Breme, povezano s temi spolnimi zlorabami, je bilo pretežko, vplivalo je tudi na njeno odpoved večine nastopov na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu. »Bolj kot zdravnik je bil pedofil. Neko noč, ko sem spala gola, se je ulegel name,« je o lastni izkušnji spregovorila Maroneyjeva. Stara je bila 15 let. »Ko sem poleti 2015 prijavila zlorabe FBI, se ni zgodilo nič. Ne le da niso ukrepali, ampak so celo zavajali o tem, kar so naredili. Raje so lagali in ščitili serijskega nadlegovalca otrok kot pa mene in številne druge žrtve,« je dejala. Ko je enemu od agentov po telefonu med jokom natančno opisala zlorabe, med drugim tudi to, kako ji je v vagino vtikal prste, jo je po minuti tišine vprašal: »Je to vse?« Zanjo je bil to eden najhujših trenutkov, saj se ji je zdelo, da so jo na cedilu pustili prav tisti, ki bi jo morali zaščititi. FBI je storil številne napake, kar je ugotovila že notranja preiskava pravosodnega ministrstva. Svoje obnašanje so kasneje opredelili kot neopravičljivo. Potem ko so že imeli prijavo o njegovih domnevnih napadih, je Nassar namreč zlorabil še najmanj 40 deklet. Zatajile so tudi druge institucije, ki bi morale biti na strani deklet in skrbeti, da se kaj takega sploh ne bi moglo zgoditi, ne pa zlorabe prikrivati ter ščititi Nassarja in njemu podobne. tak