Mislim svoje mesto: Ko si narod piše sodbo sam

Čehi so svoje impozantno Narodno gledališče postavili leta 1881. Pod geslom »Narod sebi« so ga financirali s prostovoljnimi prispevki. Ko je kmalu po slavnostnem odprtju pri zaključnih delih pogorelo, so to dojeli kot narodno tragedijo in pokazali takšno odločnost pri zbiranju denarja, da so ga že čez dve leti zgradili še enkrat. Prvič so ga prenovili v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, pred šestimi leti pa je doživelo popolno rekonstrukcijo.