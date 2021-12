Sedem mrtvih v trčenju kombija z begunci v hišo

Še ena tragedija, ki vključuje migrante, se je tokrat pripetila na Madžarskem. V nesreči kombija, ki je v begu pred policijo v ponedeljek pozno zvečer trčil v stanovanjsko hišo, je umrlo sedem ljudi, štirje so ranjeni, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Voznik vozila s srbskimi registrskimi tablicami je v vasi Morahalom blizu meje s Srbijo opazil policijsko patruljo. Ko ga je ta skušala ustaviti, je pohodil plin in oddirjal v smer Szegeda, izgubil nadzor nad kombijem, se zaletel v hišo in se prevrnil na bok. Poleg njega je bilo v avtu deset migrantov. Voznik in trije migranti so nesrečo preživeli, a so poškodovani. Voznika je policija pridržala in proti njemu sprožila postopek zaradi tihotapljenja ljudi in povzročitve hude nesreče. Le nekaj dni prej se je na Dragonji med Hrvaško in Slovenijo pripetila še ena tragedija. Desetletno turško deklico, ki jo je mama na ramenih skušala prenesti na drugo stran reke, je namreč odnesel močan tok, po nekaj dneh iskanja so potapljači njeno truplo našli na globini dveh metrov nedaleč stran od kraja izginotja. V začetku prejšnjega tedna pa je v dolini Dragonje najverjetneje zaradi podhladitve umrl 31-letni državljan Bangladeša. tak