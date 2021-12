Seveda se je skrivnostna druščina, povezana v denarju, soočila tudi s konkretnim potencialnim problemom pregona zaradi legalne kraje ob začetku epidemije in morda bi organi pregona lahko našli kak neprijeten dokaz. A za to so kolegi v vladi še pravočasno poskrbeli: konkretno so obglavili policijo in NPU, tako da bodo ti ljudje dali mir, vsaj do volitev. Na tak način so konkretno rešili tudi primer sodnega pregona, saj če policija nič konkretnega ne naredi, sodniki nimajo v rokah podlage za ukrepanje. Tako da se konkretno s sodno oblastjo sploh ni bilo treba ukvarjati.

Kar zadeva volilce, ni problema. Oni so tako ali tako »glupi« in volijo tiste, ki se jim ponujajo, ne pa tistih, ki bi jim res lahko koristili – teh sploh ni na volilnih lističih, saj niso pristopili k političnemu biznisu. Volilci dejansko nikoli nimajo prav, saj prostovoljno dajejo legalnost nelegitimnim.

Dodaten problem bi lahko predstavljali mediji, ki postavljajo konkretna vprašanja, na katera zahtevajo konkretne odgovore. Tudi za to bo poskrbljeno, saj ima asociacija (povezani v denarju) vsaj dva odlična govorca, Zdravka in Mateja, ki lahko v nedogled govorita, tudi s povišanim glasom, ne da bi kar koli konkretnega povedala. Če še to ne bo dovolj, je druščina prek svojih nazorskih kolegov kupila problematične medije in konkretno utišala nacionalko.

Tako da so prave stranke že konkretno pripravljene na vse izzive, ki jih s seboj prinaša skorajšnji politično-poslovni velesejem.

Bojko Jerman, Dolsko