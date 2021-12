Srbija je danes prvič po dveh letih odprla nova poglavja v pristopnih pogajanjih z Evropsko unijo, potem ko so takšen korak prejšnji teden potrdili stalni predstavniki držav članic. Skupno je Srbija od začetka pristopnih pogajanj leta 2014 tako odprla 22 od 35 pogajalskih poglavij, dve pa začasno zaprla.

Prvič se je tudi zgodilo, da so poglavja odprli po novi metodologiji pristopnih pogajanj, ki so začela veljati februarja letos. Ta metodologija je poglavja združila v skupno šest tematskih sklopov. Srbija je danes odprla četrtega, ki nosi ime zelena agenda in trajnostna povezljivost, združuje pa štiri pogajalska poglavja: prometno politiko, energetiko, okolje in vseevropska omrežja.

Tudi zahvala Sloveniji Ta korak so danes pozdravili z več naslovov, saj prihaja v času glasnih opozoril, da je proces približevanja držav zahodnega Balkana Evropski uniji zastal in da slednja več ne pošilja pravih signalov regiji, kjer se zato krepi skepsa do Bruslja in odpira prostor drugim globalnih igralcem. »To je močan politični znak Evropske unije, ki kaže, da smo posvečeni srbski pridružitvi EU. Za Srbijo in zahodni Balkan je to zelo dobra novica,« je rekel komisar za sosedsko politiko in širitev Oliver Varhelyi. Srbska premierka Ana Brnabić je rekla, da je to »velik in pomemben korak… za nas pa ogromna motivacija za naprej«. Odprtje poglavij, ki prihaja manj kot štiri mesece pred splošnimi volitvami v Srbiji in je tako dobra novica za aktualne oblasti, je pozdravil tudi predsednik Aleksandar Vučić. Pogajalska poglavja so odprli na srečanju medvladne konference s Srbijo v Bruslju, ki jo je kot predsedujoča Svetu EU vodila Slovenija, ki se ji je Brnabićeva tudi zahvalila.