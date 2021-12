Danes ob pol enih ponoči je v naselju Lastnič v občini Podčetrtek zagorela stanovanjska hiša. Gasilci PGD Polje - Sedlarjevo, Imeno in Podčetrtek so požar, ki je hišo uničil, omejili in pogasili, je poročala Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci so v pogoreli hiši našli truplo, preiskovanje primera pa so nemudoma prevzeli kriminalisti Policijske uprave Celje. Ogled je danes potekal ves dan, za zdaj so lahko ugotovili le, da smrt pokojnika ni bila posledica kakega kaznivega dejanja. Kot vse kaže, je šlo za lastnika hiše.

Žarnica, bencin, ogenj

Do večjega požara je že v ponedeljek dopoldne prišlo v Benediktu. Malo pred enajsto je zagorelo v garaži stanovanjske hiše na Lovski cesti. Posredovali so gasilci PGD Benedikt in PGD Sveta Trojica, ki so požar pogasili ter zadimljen objekt prezračili, pregledali s termovizijsko kamero in izmerili prisotnost dimnih plinov, je poročala Uprava za zaščito in reševanje. Več podrobnosti so po končani kriminalistični preiskavi sporočili še s Policijske uprave Maribor. Ugotovili so, da je v požaru zgorel osebni avtomobil znamke renault R5, več motornih žag, moped, zamrzovalna skrinja in več drobnega orodja. Skupaj s pogorelimi vrati je škode za šest tisoč evrov. 42-letni moški se je med gašenjem opekel po roki in se nadihal dima, a je bolnišnično oskrbo odklonil. On je bil tudi nehote povzročitelj požara. »Policisti so ugotovili, da je imel v garaži parkiran nevozni osebni avtomobil. Pod njim je imel nameščeno svetilko na podaljšku. Ko je hodil mimo vozila je nehote stopil na stikalo podaljška, ko pa je svetilka zasvetila, se je vnel bencin, ki je iztekal iz vozila. Po izbruhu ognja je najprej zagorelo vozilo, nato pa še vse drugo v garaži. Lastnica objekta in 42-letnik sta sprva skušala ogenj pogasiti sama, nato sta, ko sta uvidela, da sta pri tem neuspešna, za pomoč zaprosila gasilce,« so sporočili s PU Maribor. Ker so policisti tujo krivdo za požar izključili, bodo pristojnemu tožilstvu zgolj poslali poročilo. pk