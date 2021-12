“Brez droge bi bil super fant”

Na celjskem sodišču se je začelo sojenje Gregorju Ducmanu, ki je marca letos v jutranjih urah do smrti zabodel svojo mamo, poskušal pa je umoriti tudi očeta. Temu je uspelo pobegniti do prvih sosedov, ki so poklicali reševalce in policiste. Obdolženega so prijeli v neposredni bližini kraja zločina v Zalogu pri Šempetru.