Tik pred odprtjem Božičkove vasi v Bohinju smo se na topel čaj in piškote povabili k Božičkovi pomočnici Lizi, ki nas je pričakala v idilično zasneženem gozdu. Kot je povedala Božičkova pomočnica, ki je pravzaprav Elizabeta Hlede, lastnica Top agencije, so tik pred odprtjem vasi, ki bo že ta petek. »Božičkova dežela v Bohinju je praznično zastavljena zgodba za družine z otroki, ki še verjamejo v pravljice in Božička, in jo pripravljamo letos že deseto leto zapored,« pravi Hledetova in doda, da je vsako leto zanimanja za obisk ogromno.

Z Božičkom ob toplem ognju

Med sprehodom po globoki gazi nas v družbi z nekaj palčki, ki že pridno pripravljajo park za vsa doživetja, pospremi do ogromnega loka. »Na tem mestu pričakam družine, da jih povabim in pospremim naprej. Oblečeno v topla oblačila z rdečo pelerino in belo obrobo me najbolj nestrpni malčki hitro zamenjajo za Božička,« pove sogovornica in prizna, da je december tudi njej eden najljubših mesecev. »Ko vidiš otroške oči, polne pričakovanja, sreče in otroške nedolžnosti, ti še tako mrzel veter ne pride do kosti,« prizna in pospremi do pravljične lesene koče. Ta ni posebna le zato, ker v njej biva Božiček, ampak je pravzaprav replika pastirske hiše s planine Laze.

»Tesar in mizar sta se res potrudila, da sta naredila repliko dobrih 100 let stare koče, z lesenim kuriščem v njej,« pove sogovornica in pripomni, da se je že našla skrbna mama, ki kurišču ni najbolj zaupala. »Otroke namreč posedemo okoli Božička v topli hiški, kjer stari mož pove pravljico. Medtem staršem naročimo, da skočijo v avto po darila in jih naložijo na sani,« izda pomemben del Božičkove skrivnosti.