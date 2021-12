Preiskovalni odbor napada je danes formalno celotnemu predstavniškemu domu predlagal glasovanje o predlogu za kazensko ovadbo nekdanjega člana kongresa Meadowsa, ki je sicer odboru predal več kot 6000 strani dokumentov in 2000 sporočil v povezavi z napadom, nato pa se je odločil, da ne pride na zaslišanje.

Odbor sedaj te dokumente in sporočila izkorišča za javni pritisk na Meadowsa in vse tiste, ki še vedno verjamejo v Trumpove trditve o lažnih izidih predsedniških volitev novembra lani, na katerih je glede na rezultate izgubil proti demokratu Joeju Bidnu. Trumpovi privrženci so napadli kongres, da bi preprečili formalno potrditev volilnih izidov po državah, kar jim ni uspelo.

Podpredsednica preiskovalnega odbora, republikanka Liz Cheney iz Wyominga je javno prebrala nekaj sporočil, ki jih je Meadows v času napada na kongres dobival od voditeljev ameriške televizije Fox News, kongresnikov in celo od predsednikovega sina Donalda Trumpa mlajšega, ki je slikovito napisal: »Takoj mora obsoditi tole sranje! Tvitanje o kongresni policiji ni dovolj!«.

Sporočila kažejo, da v času napada niti sin ni mogel komunicirati z očetom, ki je dogajanje spremljal po televiziji, potem ko je privržence na zborovanju pred napadom pozval, da gredo skupaj proti kongresu, kjer se bodo borili kot hudiči.

»Sporočila ne dopuščajo nobenega dvoma. Bela hiša je natančno vedela, kaj se dogaja v kongresu,« je dejala Cheneyjeva in menila, da je Trump kriv vrhovnega odstopa od dolžnosti in oviranja dela kongresa s tem, ko ni ukrepal, da ustavi napadalce.

»Hej Mark, predsednik mora povedati ljudem, da gredo domov, tole škodi vsem nam, uničuje svojo dediščino,« je Meadowsu pisala voditeljica televizije Fox Laura Ingraham. »Prosim te, daj ga na televizijo. Uničuje vse, kar je dosegel,« je sporočil kolega Brian Kilmeade. »Nujno potrebujemo izjavo iz Ovalne pisarne,« je sporočil Trump mlajši in Meadows je odgovoril, da močno pritiska na predsednika in se strinja.

Nekdanji republikanski politični strateg Steve Schimdt je ob tem dejal, da sporočila kažejo vso hinavščino voditeljev televizije Fox News, ki so natanko vedeli, kaj se dogaja, potem pa šli v eter in trdili, da kongres napadajo levičarski skrajneži. »Svoje gledalce povsem zaničujejo. Laže se nenehno v slepi veri, da so gledalci butasti,« je dejal Schmidt.

Med dokumenti, ki jih je Meadows predal odboru, je tudi sporočilo neimenovani osebi, da bo nacionalna garda prišla v kongres branit Trumpove privržence.

Meadows je konec decembra lani tudi pisal vodstvu ministrstva za pravosodje, naj sproži preiskavo volilnih prevar, čeprav je pravosodni minister Bill Barr pred tem javno povedal, da prevar, ki bi spremenile izid volitev, ni bilo. To so potrjevala sproti tudi sodišča po zveznih državah in zvezna sodišča na čelu z vrhovnim.

Meadows je prav tako pisal neimenovanemu senatorju, da je Trump prepričan, da lahko podpredsednik ZDA Mike Pence zavrne seznam elektorjev, ki so svoje glasove v skladu z izidi volitev po državah dali Bidnu. Pence takih pooblastil ni imel in njegova vloga pri potrjevanju izidov je bila le formalna.

Meadows bo tako postal druga oseba, ki jo je doletela kazenska ovadba v primeru preiskave napada na kongres, po nekdanjem političnem strategu Trumpove Bele hiše Stevu Bannonu. Najprej mora predstavniški dom sicer potrditi predlog in ga posredovati ministrstvu za pravosodje, ki bo potem o tem odločalo.

»Kakršnokoli dediščino si je zamišljal, da je pustil za sabo v predstavniškem domu, je več ni. To je sedaj njegova dediščina. Nekdanji kolegi predlagajo kazensko ovadbo, ker noče odgovarjati na vprašanja o surovem napadu na našo demokracijo,« je sporočil predsednik preiskovalnega odbora, demokrat Bennie Thompson. Meadows je bil do selitve v Trumpovo Belo hišo zvezni kongresnik iz Severne Karoline.

Meadowsov odvetnik George Terwilliger je v pismu Thompsonu sporočil, da bi bilo glasovanje o kazenski ovadbi zaradi zaničevanja kongresa nepošteno, ker bi za nekdanjega visokega člana Trumpove vlade moral veljati izvršni privilegij glede zasebnih komunikacij. Meadows se skuša proti pozivu na zaslišanje boriti tudi s tožbo.