»Deset let je trajalo. Deset let zgodbe, ki je ni nihče razumel, mi pa smo jo živeli. Kak las je osivel, tri konce sveta smo preživeli - smrt podjetja, domnevni konec tiska, ko se je vse selilo na splet, in potem še covid. To zadnje je bilo skoraj najtežje, a nas je življenje dobro pripravilo na izredne razmere,« je pred izidom nove številke še povedala Berzelakova.

Ob tem je zelo hvaležna bralkam in bralcem za vse spodbude in zaupanje, predvsem pa za to, da so skupaj izbojevali nekaj, kar je vredno zlata - spoznanje, da ni sile, ki lahko zlomi zaupanje med naklonjenimi si ljudmi.

Po njenih besedah je to tudi zmaga bralk in bralcev, ki so ostali z njimi in zaradi katerih je Jana spet doma. Ob 50-letnici si bodo podarili dobro staro, a s predlogi bralcev osveženo revijo. Spet bodo v njej samo ljudje, zgodbe in življenje ter nekaj modrih misli in zalogaj nasvetov, je dodala Berzelakova.

Vrnitev Jane in njenih 50 let so njeni ustvarjalci obeležili s posebno, zlato številko, na njeni naslovnici pa sta dolgoletna prva dama omenjene revije Bernarda Jeklin in prvo ime narodnozabavne glasbene skupine Modrijani Blaž Švab. Ob drugih zanimivih pogovorih in vsebinah so v njej objavljene tudi kandidatke za naj Slovenko preteklega leta.

Nekdanje blagovne znamke Dela Revij, med njimi tudi Jano, je KBM Leasing po propadu družbe v lasti Mateja Raščana pred dobrim desetletjem oddala v najem družbi Salomon, štiri leta pozneje pa je pravico do uporabe imen kot so Stop, Kih, Anja, Jana, Lady, Naša žena in drugih, kupil Bojan Požar.

Medijska skupina Media24 je v času, ko je ostala brez omenjenih blagovnih znamk, na trg revij stopila z naborom 13 revij z istimi ekipami, a novimi imeni, revijo Jana pa je nadomestila Zarja. Ker Požarjeva družba Princip Media ni izpolnila obveznosti iz pogodbe o pravici uporabe blagovnih znamk, je KBM Leasing od pogodbe odstopil.

V ponovnem prodajnem postopku je 44 blagovnih znamk kupila hčerinska družba mariborskega Večera, Večer Revije, in jih nato v upravljanje predala skupini Adria Media, ki je znamke oživila in začela sodno bitko zaradi Salamonove uporabe revij pod alternativnimi imeni. Potem ko so se pred dvema letoma v založniški družbi Tomaža Drozga odločili za prekinitev izdajanja revij in vrnitev blagovnih znamk Večeru, jih je slednji prodal skupini Media24 v lasti Martina Odlazka.

Prva številka Jane je izšla 29. decembra 1972, naslovnico pa je krasila manekenka Saša Zajc. Pod logotipom je bilo zapisano, da gre za »sodoben ženski tednik«, ki pa ga je kot prvi takrat urejal moški - Janez Zadnikar.