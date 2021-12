»Operacija Shield II krepi boj proti nedovoljenim poživilom, saj povezuje regulatorje in organe pregona ter zagotavlja bolj zdrav šport in varnejša zdravljenja,« je povedala izvršna direktorica Europola Catherine De Bolle.

Policisti so se osredotočili na kriminalne združbe, ki prekupčujejo z nedovoljenimi poživili in različnimi zdravili, med drugim za zdravljenje raka, proti bolečinam in antihistaminiki.

V okviru operacije so med drugim preiskali še 37 podjetij, zaprli pet skritih laboratorijev in ugasnili 283 spletnih strani. Zasegli so tri milijone kosov medicinskih pripomočkov, povezanih s covidom-19, 3,5 milijona paketov zdravil, 18,5 milijona tablet in 600.000 ampul.

Prekupčevalci so se osredotočili predvsem na neprofesionalne športnike, ki so jim prodajali nedovoljena poživila. Ob pandemiji covida-19 so kriminalci skušali prodati tudi zaščitne maske in razkužila uradnim oblastem.

Odkrili so, da je bila v prehranskih dodatkih, ki so jih oglaševali kot naravna, pogosto učinkovina sildenafil, ki se lahko uporablja za zdravljenje erektilne disfunkcije ter pljučne arterijske hipertenzije.

Operacijo so vodili francoska žandarmerija, finska carinska uprava, grška policija in italijanski karabinjeri, sodelovalo pa je še 26 drugih držav, med njimi Slovenija.