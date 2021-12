Janković je odločitev vlade, da prepove prodajo hrane in pijače na prazničnih stojnicah, razen tistih, na katerih je mogoče kupiti kostanj, označil za nesmiselno.

»Najprej so za kazen zaprli stojnice v Ljubljani, nato je predsednik vlade tvitnil nek 'brezvezen' tvit, ki je žaljiv za vse normalne ljudi ... Ljubljana ima še vedno veliko število obiskovalcev, a se ti zdaj stiskajo na manjših površinah kot prej s stojnicami,« je prepričan župan, ki meni, da vlada pravne podlage za takšno odločitev nima.

Kot je spomnil, je javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice že vložilo tožbo. »Zdaj so stojnice zaprli še v Mariboru in Kopru, da dokažejo, da imajo prav,« je bil kritičen. Veliko bolj normalno bi bilo po Jankovićevem mnenju to, da bi dali pozitivno sporočilo: »Luč prihaja, dajmo se cepiti.«