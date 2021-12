Na Pediatrični kliniki bodo s cepljenjem otrok pričeli v četrtek. Cepljenja bodo potekala v cepilnih centrih, cepili pa jih bodo pediatri, je dejal strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokorn, ki je prepričan da lahko s cepljenjem otrokom omogočimo normalno otroštvo.

Odmerek za otroke je v primerjavi s tistim za odrasle tretjinski. Poleg otrokom s kroničnimi boleznimi, pediatri cepljenje priporočajo tudi tistim, ki imajo doma hudo bolnega družinskega člana oziroma so bolj ogroženi za težji potek bolezni. Sicer pa je cepljenje smiselno tudi za ostale otroke, saj po Pokornovih besedah učinkovito preprečuje okužbo in zmanjšuje možnost hujšega poteka bolezni in zapletov.

Starši lahko otroke prijavijo pri osebnih zdravnikih pediatrih. Kot je dejal Pokorn, imajo na Pediatrični kliniki trenutno za cepljenje prijavljenih 70 otrok, mlajših od 11 let. Med njimi je največ otrok zaposlenih in kroničnih bolnikov.

Pokorn je že v začetku decembra pojasnil, da se letošnjo jesen novi koronavirus intenzivno širi med otroško populacijo. Po podatkih NIJZ so lani od septembra do decembra zabeležili nekaj več kot 4000 okužb pri otrocih, mlajših od 18 let. Letošnjo jesen je ta številka po njegovih besedah bistveno višja, potrjenih je bilo več kot 30.000 okužb.