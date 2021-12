Kot je povedal vodja oddelka za splošno kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije soboške policijske uprave Robert Roudi, stopnja poškodbe oškodovanca še ni natančno opredeljena. Med napadom sina je oče uspel zbežati iz hiše, v kateri sta bila sama, in poklicati pomoč. Na kraju dejanja so policisti osumljencu odvzeli prostost, oškodovancu ponudili prvo pomoč, nato so ga reševalci odpeljali v bolnišnico.

Mladoletnika, ki je osumljen kaznivega dejanja poskusa umora, policija še ni obravnavala, tudi nasilja med njim in očetom niso evidentirali. Sin je očeta napadel z nožem, ki ga je imel že od prej, sicer pa živi na območju Policijske uprave Ljubljana. Z očetom imata občasno stike, dogodek se je zgodil v času stikov.

Roudi je ob tem še povedal, da policisti v zadnjem času opažajo več nasilnega ravnanja tako pri kaznivih dejanjih kot prekrških.