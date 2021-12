Po mesecih sojenja za zaprtimi vrati v mestu Gomel je sodišče danes Tihanovskega med drugim spoznalo krivega organizacije izgredov in spodbujanja sovraštva, je poročal beloruski časnik Sovetska Belarus.

Soproga Tihanovskega, ki živi v izgnanstvu, je bila kritična do obsodbe. »Diktator se javno maščuje najmočnejšim nasprotnikom,« je tvitnila Svetlana Tihanovska, najvidnejši obraz beloruske opozicije. »Medtem ko skriva politične zapornike na sojenjih za zaprtimi vrati, upa, da bo v tišini nadaljeval represijo. Ampak ves svet gleda. Ne bomo se ustavili,« je poudarila.

Lukašenko, ki je na oblasti od leta 1994, od izbruha protestov po lanskih volitvah ostro zatira nasprotnike. Večina jih je v priporu ali pa so zbežali v tujino.

Tihanovski je sprva nameraval kandidirati na lanskih predsedniških volitvah, vendar so ga pred tem aretirali. Namesto njega se je na volitve podala njegova soproga Svetlana. Številni verjamejo, da je zmagovalka volitev, čeprav je zmago razglasil Lukašenko.

Že pred razglasitvijo sodbe se je Tihanovska danes v videoposnetku zavzela za nadaljnji boj za ljudi, ki jih ima rada. Kakršnakoli obsodba pa je po njenih besedah nezakonita in nekaj, s čimer se ne more sprijazniti.

Sodišče je danes na dolgoletne zaporne kazni obsodilo še pet drugih soobtoženih. Med njimi na 14 let zapora 65-letnega Mikolo Stakteviča, ki se je skušal pomeriti proti Lukašenku na volitvah leta 2006. Na 15 let zapora pa so obsodili 29-letnega Igorja Losika, ki je po odločitvi sodišča po Telegramu spodbujal k izgredom.