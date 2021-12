Vlada je ljudem svetovala, naj zaprejo vsa vrata in okna ter preprečijo vstop zunanjega, onesnaženega zraka. Opozorili so tudi na resnost položaja in ljudem priporočili, naj se, če je le mogoče, zadržujejo v notranjosti prostorov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vulkan Cumbre Vieja se je po 50. letih znova prebudil 19. septembra. Vulkan je aktiven že 86 dni, kar pomeni, da gre za najdaljši znani vulkanski izbruh na La Palmi.

V skoraj treh mesecih od začetka izbruha so ogromne količine lave uničile približno 2900 zgradb. Več kot 7000 prebivalcev je moralo zapustiti svoje domove. Škodo, ki jo je povzročil izbruh, trenutno ocenjujejo na okoli 900 milijonov evrov.