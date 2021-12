Pri organizaciji s sedežem v Ženevi so prepričani, da je rekord v Sibiriji posledica podnebnih sprememb, to pa bi moralo sprožiti alarm. Temperature na Arktiki so že za več kot dvakrat višje, kot je globalno povprečje, so dodali.

Podobno so rekordno temperaturo lani zabeležili tudi na južnem polu na Antarktiki, in sicer 18,3 stopinje Celzija.

Rekord v Sibiriji je lani izmerila opazovalna postaja v Verhojansku, ki deluje od leta 1885 in leži 115 kilometrov severno od severnega tečajnika. Takrat so bile povprečne temperature v regiji za okoli deset stopinj nad dolgoletnim povprečjem. To je vodilo tudi v obsežne požare in taljenje ledu. Leta 2020 je bilo eno od treh najtoplejših let v primerjavi s povprečjem med letoma 1850 do 1900.

Strokovnjaki WMO trenutno preučujejo še tri rekorde. V Dolini smrti v Kaliforniji so lani in letos zabeležili 54,4 stopinje Celzija. Pri tretjem primeru pa gre za temperaturni rekord na Siciliji letos poleti, ko so zabeležili 48,8 stopinje Celzija.