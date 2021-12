V sredo bo na zahodu in v višjih legah delno jasno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Po nekaterih nižinah v notranjosti se bo večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do okoli 13 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo več jasnine na zahodu, bolj oblačno pa v vzhodnih krajih. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo pretežno jasno. Oba dneva bo predvsem zjutraj in dopoldne po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od severa doteka k nam v višinah razmeroma topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v sredo bo v krajih vzhodno od nas oblačno in večinoma suho. Drugod bo delno jasno in po nekaterih nižinah megleno.

Biovreme: Danes bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave, v sredo pa bo vpliv vremena na počutje ugoden. Le v krajih z dolgotrajno meglo bodo lahko vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave.