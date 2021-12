Da bi uporabnikom ponujale kar največje udobje, morajo biti kopalnice funkcionalno zasnovane, prav tako morajo snovalci pri načrtovanju, oblikovanju in umeščanju kopalnic v bivalni prostor upoštevati omejitve za gibalno in senzorno ovirane osebe. Izbira ter uporaba trajnostnih materialov za stenske in talne površine v kopalnicah je vse bolj raznolika. Klasične keramične obloge že učinkovito nadomeščajo drugi vodotesni materiali, ki jih poleg estetskega videza odlikuje tudi vrhunska mehanska odpornost proti drgnjenju in čiščenju. Za stenske površine je treba izbrati primerne barve, več možnosti za opremo kopalnic pa ponujajo še talne obloge iz različnih materialov, kot so les, vinil in tekstil.

Poleg oblikovanja prostora in opreme je bil poudarek tudi na sanitarni opremi in strojnih inštalacijah sodobnih kopalnic ter njihovem vzdrževanju in čiščenju, udeležencem pa so predstavili še primer dobre prakse projektiranja in izvedbe kopalnice v največji leseni stavbi v Sloveniji. Predsednik UO GBC Slovenija dr. Iztok Kamenski je k sodelovanju povabil predavatelje, ki so vsak s svojega področja predstavili možnosti, ideje in nove trende ter trajnostne načine izvedb kopalnic v novogradnjah ali pri obnovi obstoječih bivalnih objektov.

Predavanja so prispevali strokovnjaki z raziskovalnega inštituta InnoRennew CoE, Fakultete za dizajn, neodvisni energetski strokovnjak, predstavniki GBC Slovenija in družbe JUB, Zavoda Dostop ter podjetij Ropot, Čista 10-ka in Talne obloge Prinčič. Izobraževanje je potekalo prek spletne aplikacije zoom. K sodelovanju so povabili zlasti projektante in arhitekte iz vrst IZS in ZAPS, zbornici pa jim bosta za strokovno izpopolnjevanje dodelili kreditne točke.