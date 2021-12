Bližajoči se božični in novoletni prazniki so nas navdihnili, da smo v decembrski izdaji priloge Moj dom pripravili še nekaj drugačnih idej za okrasitev domačih ambientov. Naše domove lahko z malo kreativne domišljije, ustvarjalne spretnosti in nekaj okraski sami spremenimo v čarobno urejene prostore. Stili okrasitev so lahko povsem različni, glede na naše ambiente in našo kreativnost. Veliko pa pomeni, kaj zmoremo storiti sami.

Dekoracijo in drevesca lahko izdelamo sami s kreativnimi idejami in ročnimi spretnostmi, morda skupaj z družinskimi člani, tudi najmlajšimi! Ti znajo ob tem uživati in se tudi pridno učiti! Adventne venčke, okraske in drevesca izdelamo iz različnih plodov, ki jih najdemo v naravi, kot so oreščki, vejevje, storži, različne trave ali suho cvetje. Prav zanimive okraske se lahko izdela iz odpadnih kosov lesenih deščic ali odpadnih plastenk.

V modernejši ambient lahko umestimo minimalistično oblikovano drevesce, izdelano iz lesenih letvic. Takšno je uporabno več let in hkrati okolju prijazno. V dnevni prostor lahko na posamezne pohištvene elemente umeščamo različno dekoracijo. V drugi, modernejši ambientalni postavitvi smo izrisali dvosed, ki je prevlečen z žametno tkanino v kraljevo modrem barvnem odtenku, in zelo preprosto, stilizirano trikotno drevesce iz lesenih desk. Okraski pa so v ubrani modri barvi.

Naš vstopni prostor smo narisali dopolnjen z dekoracijo za praznične dni. Ob prihodu domov nas prijazno sprejme z domišljeno in z lučkami obogateno dekoracijo. Klasično zeleno smreko, ki je morda rastoča v posodi (in jo ob koncu praznikov vrnemo v naravo), tradicionalno okrasimo z rdečimi in zlatimi okraski. Rdeča nit v stanovanju je seveda lahko tudi naš slavnostni namizni pogrinjek, ki ga izdelamo v enakih barvah kot okraske naše smreke.

Naj vam bodo naše ideje v pomoč in navdih pri izdelavi prazničnih in čarobnih drevesc ter okraskov.

Vesna Čas in Brina Ana Lukić, študentki Notranje opreme na Fakulteti za dizajn, pridruženi članici Univerze na Primorskem