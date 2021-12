Svetloba v zidu

Leta 2008 je italijanski umetnik Mimmo Paladino na obalo otoka Lampedusa postavil nenavaden spomenik. Videti je kot zid in v zidu je luknja. Onkraj se peni sredozemsko morje, naprej so obale daljnih dežel. Na zid so pritrjeni čevlji, roke, obrazi. Simbolizirajo ljudi, ki prihajajo. Spomenik se imenuje Porta d’Europa, Vrata Evrope. Leta 2016 je italijanski predsednik Sergio Mattarella v družbi cerkvenih dostojanstvenikov pred spomenik položil venec. Namenili so ga vsem, ki prihajajo, in tistim, ki niso mogli priti, ker so na poti utonili. Trak v barvah italijanske zastave je predsednik skrbno pogladil z roko in se skozi zid zazrl proti jugu. Praporščak s trobento je igral slovesno himno.