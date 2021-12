Rusko zasebno varnostno podjetje Skupina Wagner, ki ga označujejo za paravojaško formacijo blizu Kremlja, je od včeraj na seznamu sankcij Evropske unije zaradi »resnih kršitev človekovih pravic v Ukrajini, Siriji, Libiji, Srednjeafriški republiki, Sudanu in Mozambiku«, so zapisali v Bruslju. Na seznamu je tudi osem posameznikov, med njimi nekdanji ruski vojaški obveščevalec in ustanovitelj skupine Dimitrij Utkin, ki ga EU obtožuje, da je odgovoren za pošiljanje plačancev na vzhod Ukrajine, trije poveljniki in svetovalec predsedniku Srednjeafriške republike Valerij Zaharov, ki ga EU obtožuje, da je organiziral umor treh ruskih novinarjev, ki so preiskovali delovanje Skupine Wagner.

Skupina je razvpita že kar nekaj časa in je po navedbah več virov zelo blizu Kremlju, za katerega naj bi opravljala naloge v Libiji, Siriji in drugod po svetu, ki jih oblast noče zaupati vojski oziroma uradnim uniformam. Moskva to zanika in pravi, da gre za zasebno podjetje, ki lahko ravna po svojih interesih, dokler ne krši zakonov. Ti interesi so po navedbah EU zelo pisani, saj je uvedla sankcije tudi proti trem ruskim podjetjem, ki naj bi sodelovala s Skupino Wagner pri naftnih in plinskih poslih v Siriji, ter v povezavi z Malijem, kjer je vojaška oblast razmišljala o namestitvi enot Skupine Wagner, kar je kot nesprejemljivo označila Francija, ki ima v državi svoje vojake.