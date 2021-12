Daniela Candillari po dirigentskem debiju v Metu: »Nismo samo odigrali, delali smo glasbo«

Dirigentka, skladateljica in doktorica muzikologije Daniela Candillari, rojena v Srbiji, ki je nekaj let prebila tudi v Sloveniji, je prejšnji teden debitirala v Metropolitanski operi v New Yorku (Met), v sodobni operi Evridika. Nastopiti na tako prestižnem odru je želja vsakega, ki se z glasbo ukvarja profesionalno, tako pomemben korak v karieri pa je vedno zelo težko prigaran. Dirigentka trenutno živi v New Yorku, v zadnjem koronskem letu pa je angažirana predvsem po ZDA. Od poletja je glavna dirigentka za opero na Music Academy of the West v Santa Barbari v Kaliforniji.