Slovenija je v skupinskem delu letošnjega turnirja na Pirenejskem polotoku premagala Črno goro z 28:18, z Angolo se je razšla z neodločenim izidom 25:25 ter izgubila proti Franciji z 18:29. V glavnem delu tekmovanja je igrala neodločeno z Rusijo 26:26, na zadnjih dveh tekmah pa je najprej izgubila proti Poljski s 26:27, danes pa še proti Srbiji s 25:31.

Elitna ženska reprezentanca je v Španiji sedmič nastopila na svetovnem prvenstvu. Najboljšo uvrstitev je dosegla na Hrvaškem 2003, ko je zasedla osmo mesto. V Italiji 2001 je bila deseta, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., letos v Španiji 16., na premiernem nastopu v Nemčiji 1997 18., najslabšo uvrstitev pa je dosegla pred dvema letoma na Japonskem, ko je osvojila 19. mesto.

Slovenske rokometašice so se proti Srbkinjam, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor in strateg Krima Uroš Bregar, že v zgodnjem delu dvoboja znašle v težavah. Po vodstvu z 2:1, potem ko je oba zadetka prispevala Petra Kramar, med peto in enajsto minuto sploh niso dosegle zadetka, Srbkinje pa so naredile delni izid 6:0 in si hitro priigrale visoko prednost (2:7).

Po minuti odmora črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so Slovenke zaigrale bolje in se v 17. minuti približale na 8:10, po srbski minuti odmora pa je njihov zaostanek znova narasel na štiri gole (8:12).

Slovenske rokometašice v drugi polovici prvega polčasa niso unovčile dobrih posredovanj vratarke Amre Pandžić, v napadu so storile preveč napak, tako da so se na veliki odmor odpravile s primanjkljajem petih zadetkov (14:19).

Adžićeve izbranke v drugi polovici tekme niso naredile kakovostnega preskoka v svoji igri, minuli zahtevni dvoboji so jim vzeli preveč moči, kar so izkušene Srbkinje znale izkoristiti in jim že v 37. minuti ušle na sedem golov (15:22). V nadaljevanju so bile Slovenke le občasno konkurenčne Srbkinjam, resno pa jih nikoli niso ogrozile.

V slovenski reprezentanci je bila na njeni zadnji tekmi v Granollersu najbolj učinkovita Alja Varagić s petimi goli, Ana Gros in Petra Kramar sta dosegli po štiri zadetke.

»To je edina tekma, ki me na letošnjem turnirju v Španiji ni zadovoljila in v celoti prevzemam odgovornost za poraz. Podrobna analiza bo pokazala, kaj sem naredil narobe, a mi je zelo žal, da smo na takšen način zaključili tekmovanje,« je po porazu proti Srbiji dejal selektor Adžić.

»Nismo želele tako končati svetovnega prvenstva. Na tekmi proti Srbkinjam so se pokazale določene zadeve, ki jih moramo popraviti v prihodnosti. Vračamo se v domovino, najprej moramo malce ohladiti svoje glave in se spočiti, nato pa gremo s polno paro naprej,« je dodala najbolj učinkovita slovenska strelka na današnji tekmi Varagićeva.