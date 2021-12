Kot so navedli, so otroci neizčrpen vir navdiha, a njihovo navihanost, srčnost, razigranost in predanost pogosto spregledamo ali jemljemo za samoumevno. Časopis zato že od leta 2018 podeljuje priznanja otrokom, ki med letom navdihujejo in navdušujejo. Vse od takrat pa je njihov častni pokrovitelj predsednik Pahor.

»Iz množice informacij, s katerimi smo preplavljeni, se v Časorisu trudimo izluščiti tiste, ki so pomembne za naše skupno sobivanje. V teh zahtevnih koronskih časih so nam prav otroci vedno znova pokazali, kako se da svet spreminjati na bolje,« je povedala urednica Časorisa in članica komisije za izbor face meseca Sonja Merljak Zdovc. Poleg nje sta bili v komisiji še predsednika Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik in psihologinja Mateja Štirn.