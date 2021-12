Nogometni prvoligaši so sklenili nepopoln jesenski del, saj Olimpija zaradi koronavirusa ni odigrala tekem z Muro in Domžalami, na sporedu bosta prihodnje leto. Spomladanski del se bo začel 9. februarja, ko bo tudi veliki derbi med Olimpijo in Mariborom.

Maribor (39 točk): Od globoke krize, ko se je moral po devetem krogu posloviti slovenski čudežni trenerski deček Simon Rožman, do naslova jesenskega prvaka pod taktirko začasnega trenerja Radovana Karanovića, ki je bil danes preimenovan v stalnega. Izbira je logična, saj je ekipa pod njegovim vodstvom na 11 tekmah osvojila 26 točk z osmimi zmagami, dvema remijema (Olimpija, Domžale) in enim porazom (Mura). Karanović je v navezi s športnim direktorjem Markom Šulerjem stabiliziral zasedbo.

Koper (39 točk): V zadnjem krogu je iz rok izpustil naslov jesenskega prvaka. Zasedba pod vodstvom trenerja Zorana Zeljkovića je odkritje sezone, potem ko si je v lanski obstanek priigrala šele po dramatičnih dodatnih kvalifikacijah. Na Bonifiki imajo zelo uravnoteženo igralsko zasedbo z najboljšim strelcem lige Maksom Barišićem na čelu. Kakšen bo Koper v boju za naslov prvaka, bo odvisno od zimske tržnice in psihološke trdnosti ekipe, saj igralci nimajo izkušenj z bojem za lovorike.

Olimpija (31 točk, dve tekmi manj): Vzorčni primer za kaos. Potem ko je konec oktobra Milan Mandarić klub prodal Nemcu Adamu Deliusu, so se novi lastniki zavili v popoln molk. V slačilnico, v kateri je eden izmed najpomembnejših igralcev tudi glasen anticepilec, je vdrl koronavirus, težave so bile z rednim izplačevanjem plač. Skromen obisk na tekmah je razkril, da Olimpija pod taktično previdnim in bojazljivim Dinom Skenderjem (ob menjavi oblasti je zamenjal Sava Miloševića) ne zanima nikogar več. Izkupiček Skenderja na šestih tekmah so tri zmage, dva remija in poraz ob le šestih doseženih golih. Olimpija bo spomladi povsem drugačna v pisarnah in na igrišču, saj se v igralskem kadru napoveduje velika čistka. Glede na način dela Mladena Rudonje dvomimo, da bo slovenska in ljubljanska.

Bravo (30 točk): Začetek sezone je bil sijajen, saj so bili Šiškarji celo vodilni na lestvici. V drugem delu jeseni je zaradi pomanjkanja kakovosti v napadu, saj v ekipi ni nobenega zvezdnika, sledil padec s petimi porazi na zadnjih osmih tekmah. Eden najbolje urejenih klubov je postal samozadosten, saj se preživlja s prodajo igralcev (odšli Vekić, Brekalo, Nukić). Trener Dejan Grabić, ki je v tej vlogi od leta 2017, si želi, da bi ekipa zaradi razvoja potenciala igrala v Stožicah, kjer je igrišče večje, hitrejše in kakovostnejše od tistega v Šiški.

Mura (29 točk, tekma manj): Naporen ritem igranja v Evropi (14 tekem) je plačala s preveč spodrsljaji doma, zato s tekmo manj za Mariborom zaostaja že deset točk. Zaostanek bi bil manjši, če od sredine avgusta zaradi poškodbe ne bi manjkal umetnik z dodano vrednostjo Luka Bobičanec. Sobočani imajo najboljši igralski kader v ligi, po 3,9 milijona evrov zaslužka v Evropi nimajo denarnih skrbi. S prodajo najbolj vročih igralcev lahko postanejo najbogatejši slovenski klub.

Domžale (23 točk, tekma manj): »Rumena družina« izgublja svoje vrednote, katerih temelj je bila lastna nogometna šola. S prodajo Kolobarića in Svetlina so zakrpali proračun, izdaten zaslužek si glede na pogodbo obetajo tudi ob prodaji Benjamina Šeška iz Salzburga v enega izmed evropskih velikanov, realnost pa je spodnji del lestvice in boj za obstanek. Športnega direktorja Mateja Oražma vleče v politiko (kandidiral bo za župana Domžal), njegov naslednik Senijad Ibričić pa raje kupuje tuje igralce.

Celje (22 točk): Največje razočaranje sezone. Ruski vlagatelji so kljub bogatim izkušnjam v nogometu vlekli napačne poteze v navezi s koristoljubnimi lokalnimi prišepetovalci. Poleti so nakupovali vsevprek (11 igralcev), med sezono so po uporu slačilnice trenerja Agrona Šalja menjali s Simonom Sešlarjem, a ekipa je namesto v boju za Evropo v coni bitke za obstanek. Najbolj opevani mladi talenti (Svetlin, Begić, Medved…) niso izpolnili pričakovanj, so pa zadovoljni njihovi starši in menedžerji, ker so napolnili žepe. Ekipa je pogosto delovala kot skupina plačancev brez borbenosti, želje, ekipnega duha in pripadnosti klubu. Napoveduje se nova menjava trenerja, prvi kandidat je v Mariboru propadli Simon Rožman.

Tabor (19 točk): Po menjavi trenerja Igorja Božiča po sedmem krogu je Dušan Kosić, ki je presenetljivo prišel na Kras, na naslednjih petih tekmah osvojil devet točk. Po koncu medenih tednov je nanizal sedem porazov, jesen pa končal z zmago nad Celjem. Kraševcem vse bolj primanjkuje denarja in igralske kakovosti.

Aluminij (19 točk): Tipična tekmovalna ekipa za nabiranje točk in brez umetniškega vtisa, katere uspehi so odvisni od dnevne forme vratarja Luka Janžekovića. Na račun bojevitosti in nepopustljivosti so ujeli priključek s tekmeci za enakovreden boj za obstanek.

Radomlje (19 točk): V nasprotju s prejšnjima dvema poskusoma v prvi ligi niso več vreča za nabijanje, ampak imajo konkurenčno in tekmovalno ekipo. Po silovitem začetku so nanizali sedem porazov, nato pa je mladi trener Rok Hanžić stabiliziral ekipo, v kateri je sicer preveč tujcev (11).