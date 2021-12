Tudi avtobusna postaja biroju Bevk Perović

Po NUK II, prizidku Drame in sodni stavbi so v biroju Bevk Perović arhitekti zmagali še na natečaju za novo avtobusno postajo ob Vilharjevi cesti. Projekt so v biroju ocenili na skoraj 68 milijonov evrov, pri čemer bi lahko bil ta znesek tudi bistveno manjši, če si v Slovenskih železnicah ne bi zamislili toliko poslovnih prostorov.