»Glede na stopnje že realiziranih in napovedanih podražitev je nujno pomagati tistim prebivalcem, ki se ne morejo kratkoročno prilagoditi podražitvam in spadajo med ranljive skupine: revnim, socialno in delovno izključenim ter staršem oz. skrbnikom,« so poslanci SD, LMŠ, Levice in SAB zapisali med razlogi za sprejem zakona.

Povišane cene energentov se najbolj občutijo v zimskem času in glede na to, da vlada doslej ni ukrepala, ocenjujejo, da je treba pravočasno zagotoviti zakonske podlage za izvedbo nujnih in začasnih ukrepov, ki jih sistemski predpisi ne urejajo, a jih terjajo okoliščine in dopuščajo tudi odločitve, sprejete v okviru EU.