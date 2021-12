Ob koncu leta se poveča zanimanje za koledarje, ki so tudi primerno darilo za decembrsko obdarovanje. Ljubiteljem psov je med drugim na voljo koledar iz serije fotografij »Doggystyle« (Pasji slog) fotografa in režiserja Daniela Gebharta de Koekkoeka. Ta je v svoj objektiv ujel dvanajst psov z njihovo službo in zelo specifičnim sodobnim življenjskim slogom. Na fotografijah psi nosijo človeška oblačila, zapeta okoli svojih kosmatih vratov, njihove oči pa zmedeno ali radovedno gledajo v kamero. Pod oblačili skriti lastniki primejo v roke kuhalnico, sesalnik ali pa držijo telefon med poslovnim sestankom.

Izziv fotografirati živali brez verbalne komunikacije

V zadnjih nekaj letih je de Koekkoek, ki ima svoj sedež v Berlinu in na Dunaju, oblikoval kar nekaj koledarjev, ki razkrivajo skrivno življenje živali, vključno z mačkami, letečimi po zraku. Všečna je bila tudi serija fotografij z alpakami v urbanem okolju in puhastimi pin-up morskimi prašički. Pravi, da je koledar le eden izmed načinov, da konča leto uredniškega in komercialnega dela za stranke, kot so Apple, Helmut Lang, New York Times in L'Officiel. »Snemati z živalmi je vedno izziv. Ne moreš jim povedati, kaj naj naredijo – ali pa jim za to vsaj ne bo mar,« je dejal de Koekkoek. »Zelo mi je všeč iskren pristop in izziv komunikacije brez besed.«

Tudi de Koekkoek je lastnik psa – na koledarju je to gospod oktobra. Limo je vipet, ki je navdušen nad sesanjem, kar je na koledarju tudi nadzorno predstavil. »Psi so prišli s svojimi osebnostmi in morali smo sestaviti komplete oblačil, da poudarimo njihov življenjski slog,« je pojasnil in v smehu dodal, da je najbolj nevrotično deloval Amok, ki je poziral v studiu, oblečenem v folijo. »Gospod Limo, ki je pogosto moja muza, je bil tudi test za projekt. Resnično uživam v ustvarjalni izmenjavi med nama, rada se igrava in pri tem eksperimentirava,« je navdušeno povedal de Koekkoek.

Na koledarju se Limu pridruži utrujeni šarpej poslovnež, ki je bil ves dan na sestankih, mešanka Alma, ki uživa z igralno konzolo v roki, čivava Lotta pa je vrhunsko odigrala vlogo nestrpne novinarke. Vsekakor so fotografije notranji pogled de Koekkoeka na življenjski slog živali, čeprav fotograf pravi, da je energija psov na fotografijah popolnoma drugačna od energije alpak na fotografijah, ki so pripravljene za naslovnico revije, ali energije utrujenih letečih mačk. A ne glede na to upa, da bo serija lahko zagotovila nekaj lahkotnosti za koledarsko leto, ki bo morda spet stresno. »Humor je tisto, kar poganja moje delo,« je dejal in dodal, da se že dogaja dovolj slabih stvari. »Zato želim ljudem ponuditi odmor od vsega in jim dati le smeh.«