Nadzorniki: Računsko sodišče naj preveri zakonitost vseh sklepov in odločb

Nadzorni odbor ljubljanske občine želi, da računsko sodišče pregleda vso dokumentacijo v zvezi s kanalom C0. Preveri naj zakonitost odločb in sklepov, na podlagi katerih je občina projekt začela izvajati, in aktov, ki so projekt tik pred koncem ustavili.