Večina mu je zaželela, da bi še dolgo lahko mamo vozil na vikende in da bi se še naprej imela rada. Pa še veliko uspešnih gostovanj v Tarči so mu mnogi zaželeli in pa, da se morda vendarle nauči, kako nepreklicno odstopiti. Zmagovalna pa je želja neke uporabnice družbenega omrežja, ki mu je zaželela, da bi bil obrambni minister še na mnoga leta. Zraven je pripela še nekaj lepih želja in številne tortice, svečke, smeške in rojstnodnevne klobučke. Iskrena želja je bila to.

No, Hojs je bil obrambni minister pred malo manj kot desetimi leti in v neki drugi stranki, ampak nič ne de.