Vinske dražbe, katerih izkupiček roma v dobrodelne namene, v vinskem svetu niso nič novega. Prav letos je na eni izmed mednarodnih dražb šestlitrska steklenica kalifornijskega cabernet sauvignona uradno postala najdražje prodana steklenica vina. Na licitaciji, ki jo je v New Orleansu organiziral znani ameriški kuharski in televizijski velemojster Emeril John Lagassé, so s prodajo šestlitrske steklenice cabernet sauvignona letnika 2019 iz kleti The Setting Wines, ki stoji v kalifornijski dolini Napa, postavili nov rekord – milijon ameriških zelencev.

Ampak tudi v Portorožu, na dražbi vinske hiše Vinakoper, je bilo prejšnji torej precej slovesno. Že samo prizorišče, Kristalna dvorana hotela Palace Kempinski, ki so ga zgradili leta 1910 in od takrat naprej vse do danes velja za enega najlepših in najbolj eminentnih hotelov ob Jadranskem morju, je ceremoniji, v okviru katere se je zbralo 35 dražiteljev, pridalo poseben lišp in naboj. Sploh če govorimo o obračanju denarja, saj so prav v Kristalni dvorani leta 1964 odprli prvo igralnico v Sloveniji, v njej pa so nekoč novce zapravljali zvezdniki, kot so Marcello Mastroianni, Clint Eastwood, Sophia Loren in drugi manj poznani imenitneži in velikaši z vseh koncev sveta. Okolje za to, da so dražitelji lahko segli malce globlje v žep, je bilo torej več kot prikladno, zato ni nič čudnega, da so na koncu častilci vina in človekoljubnosti zbrali rekordni znesek – več kot 49.000 evrov, kolikor je znašala razlika med prodanimi in izklicnimi cenami, ki so bile od 14 do 16 evrov za liter. Največ so iztržili za liter bordojske zvrsti, sestavljene iz cabernet sauvignona in merlota letnika 2020, za liter merlota 2020 z Debelega rtiča in za liter malvazije letnika 2021 z iste lege, ki velja za eno najlepših in najboljših v državi – 42 evrov za liter vina.

Kmalu v normalno življenje

Da so se dražitelji ogreli in sprostili, je za uvod v napeto dogajanje iz zvočnikov prijetno odzvanjal venček uspešnic iz sedemdesetih in osemdesetih, na pladnjih pa so se dičili kozarci utekočinjenih mehurčkov iz kleti Vinakoper. Nato so sledili pozdravni in uvodni nagovori. Prvega je imel, kot se spodobi po protokolu, gostitelj in direktor vinske kleti Borut Fakin. V njem je izpostavil, da je dobrodelnost glavni moto prireditve ter da so v dvaindvajsetih letih, torej odkar so organizirali prvo dražbo – lani se je sicer prvič primerilo, da jo je odnesel virus – zbrali že več kot 400.000 vinskih evrov za otroški oddelek izolske bolnišnice. Veseli ga tudi to, da je vsako leto več dražiteljev, ki so pripravljeni pomagati otrokom in zdravstvu; letos je nasploh padel rekord, saj jih je bilo 35. Da gredo v podjetju Vinakoper v korak s časom, ne samo po dobrodelnosti, temveč tudi v odnosu do narave, pa je pospremil še s tem, da bodo že prihodnje leto iz njihove kleti na trg premierno poslali refošk iz ekološke pridelave.

Nato je sledil pozdrav v obliki besed predstavnika vlade, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška, ki je podprl povezavo med vinom in zdravjem otrok, vendar ne na način, kot je še posebej poudaril, da bi reklamiral pijančevanje. Kot oče petih otrok namreč dobro ve, da nobeden izmed slovenskih staršev nikdar ne more vedeti, kdaj bo kakšen njihov otrok potreboval pomoč, zato so takšne prireditve pomembne. Vse prisotne je še ohrabril, da takšna srečanja, kot je bilo torkovo, že nakazujejo, da se bomo kmalu vrnili v normalno življenje. Nato smo videli kratek filmček iz zgodovine dražb, ki so potekale na različnih lokacijah, od soban koprske Pretorske palače in kavarne Loggia, ki sta na najlepšem beneškem trgu zunaj Benetk, v centru Kopra, do kletnih obokov kleti Vinakoper, pod katerimi zorijo in se krepijo njihova vina. Na dvoranskem balkončku pa sta prisotne dražitelje s harfo in petjem poskusili navdahniti nadobudni glasbenici, ki slišita na ime De Liri.

Potem ko je moderatorka dobrodelne slovesnosti vse prisotne navdušila z izjavo, da »plesali pa danes ne bomo, morda pa tudi«, a na koncu vseeno nismo, je na prizorišče oziroma govorniški oder stopil glavni enolog in kreator Vinakoprovih vin Boštjan Zidar in predstavil 13 vin – chardonnay, malvazije in refoške z različnih leg, cabernet sauvignon, merlot ter nekaj belih in rdečih zvrsti, za katere so se potegovali dražitelji.