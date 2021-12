Moskovska Cukrarna

Tudi v Moskvi so imeli ruševino tehnične dediščine, ki so jo letos preuredili v umetniški center. Gre za elektrarno GES-2, ki je bila zgrajena v začetku 20. stoletja in stoji nedaleč od Kremlja, na otoku Rdeči oktober, kjer so pred časom že prenovili tovarno piškotov, v kateri so uredili tehnološki center za startup podjetja. Projekta obnove elektrarne se je lotil bogataš Leonid Mihelson. Njegova fundacija V-A-C je za prenovo najela slavnega italijanskega arhitekta Renza Piana. Ta je objekt tehnične dediščine spremenil v umetniški center na 20.000 kvadratnih metrih. »Če pomislim, kakšen objekt bi bil idealen za zasnovo prostora za sodobno umetnost, mi prva na pamet pade elektrarna,« je dejal arhitekt Renzo Piano. Podobno kot pri ljubljanski Cukrarni je tudi osrednji prostor moskovske elektrarne izčiščen v razstavišče velikega volumna. Objekt je zasnovan trajnostno, visoki kovinski modri dimniki pa niso le vizualno prepoznavni, temveč imajo tudi funkcijo prezračevanja. Ob stavbo je umeščena tudi zasaditev okoli stotih brez. V prenovljeni elektrarni je poleg razstavnih prostorov del namenjen rezidenčnim umetnikom, v njej so še knjižnica in izobraževalni center ter prostori za izobraževalne delavnice. cr