Po prvem delu SNL: Malo kakovosti

Zelo zanimivo in (pre)malo kakovosti. Takšna je najkrajša ocena jesenskega dela v prvi slovenski nogometni ligi. Tekmovanje je sicer izenačeno, a ne zaradi dviga kakovosti dela v klubih, ampak zaradi padca Maribora in Olimpije, kar sta znala z naslovoma prvaka izkoristiti Celje in Mura, ki je vzorčni primer urejenosti in postopne rasti kluba. Paradna konja slovenskega klubskega nogometa sta v krizi delovanja, vodenja in vizije. Maribor se še vedno pobira po odhodu šampionske naveze Zlatko Zahović-Darko Milanić, saj njuni nasledniki (še) niso kos izzivu. Z naslovom jesenskega prvaka je Maribor obudil upe pri navijačih, da se vrača na pota stare slave, a podoba na igrišču je še zelo daleč od najslavnejših časov igranja v skupinskih delih lige prvakov in lige Evropa. Delovanje Maribora je vseeno sanjsko v primerjavi z Olimpijo, kjer tudi po skoraj dveh mesecih od prevzema še vedno ni znana vodstvena struktura v pisarnah, kar je v nasprotju z nemško pedantnostjo in transparentnostjo. Učinek na igrišču je težko oceniti zaradi vdora koronavirusa v slačilnico in meseca dni brez tekme, a je očitno, da trener Dino Skender ostaja zvest svojemu bojazljivemu nogometu brez tveganja.