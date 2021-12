Z odločitvijo o gradnji obvozne proge je nesmiselna tudi nadgradnja južne železnice s »protihrupno zaščito« vred od Viča do železniške postaje Ljubljana Center, ki kot »berlinski zid« omejuje neoviran dostop 250.000 občanov do mestnega zelenega zaledja. Oba za Ljubljano zelo škodljiva projekta se financirata iz sredstev EU, ki se torej lahko preusmerijo kot investicija za številne druge pereče probleme naše prestolnice.

O obvoznici nas je obvestil prof. Koželj, naš podžupan, že 17. 8. 2021: »O tem, da bo država prej ali slej morala zgraditi obvozno progo za tovorni promet, ni nobenega dvoma. Realno izvedljiva je varianta gradnje v načrtovanem zahodnem in severnem koridorju po varianti V2 (Vepro&Vösling DDC-FG, 2009).« A pripominja, da »obvozna proga za tovorni promet okoli mesta prek naseljenih območij od Brda, Vižmarij in Črnuč do Zaloga že zaradi svoje dolžine realno ni izvedljiva. Še posebej če k temu prištejemo varovanje vodonosnika, gradnjo izvennivojskih križanj v predorih (27 km) in novih mostov čez Savo, da ne omenjam odpora do vodenja železnice prek naseljenega prostora, visokih stroškov in zahtevne izvedbe po fazah.«

Ali je severozahodna obvoznica realno izvedljiva ali ne, nam kontradiktorno sporočilo prof. Koželja ne pove. Pove pa, da obstaja varianta V2 (Vepro&Vösling) za severozahodno obvoznico.

Čim prej je v sodelovanju z občani v odprtem dialogu v skladu z aarhuško konvencijo treba analizirati alternativne možnosti poteka jugovzhodne obvoznice Dolgi most–Zalog, jo strokovno-tehnično in finančno ovrednotiti, nato pa oba projekta javno razgrniti kot strokovno podlago za referendum. Časa ni več veliko, saj naj bi bil drugi tir Koper–Divača zgrajen do leta 2026, na kar opozarjava že vse od leta 2018.

Nemško podjetje Vepro&Vösling je izdelalo tudi projekt poglobitve tirov skozi železniško postajo (alternativa V4), o kateri prof. Koželj pravi, da je tudi realno izvedljiva. Brez določenega poteka tirov tovornega in potniškega prometa je tudi projektiranje železniške in avtobusne postaje preuranjeno, posebej ker železniško infrastrukturo prostorsko omejuje na severni in južni strani železniške »harfe« projekt Emonika in tako onemogoča bodoči razvoj.

Projekti niso poceni, samo planiranje poteka tirov skozi postajo in nepotrebnega obvoza za avtobuse na Vilharjevo bo stalo občane 6,1 milijona evrov (Tiring), tivolski lok pa se je projektiral vse od leta 2016. Koliko denarja je po nepotrebnem izgubljenega, občani ne vemo. Na posodobljeno železniško in avtobusno postajo čakamo že petdeset let. Dobro bi bilo počakati še kakšno leto do odločitve o ureditvi ljubljanskega železniškega vozlišča.

Peter Kerševan, u. d. i. a., Ljubljana

Milan Kovač, u. d. i. a., Ljubljana