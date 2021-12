Ne kaže dvomiti o tem, da so odziv spisali v Pekingu in naložili vsem svojim veleposlanikom širom po svetu, da ga odpošljejo medijem, toda vsebini je težko kaj očitati. Sam nisem našel stavka, ki bi mu prepričljivo ugovarjal. Resda se Kitajska z demokratičnimi atributi težko kita, vprašanje pa je, ali se z njimi lažje vsi Bidnovi povabljenci.

Demokracija je oblika vladavine, v kateri oblast oziroma pravica vladati izvira iz ljudstva. To svojo pravico slednje lahko izvršuje neposredno ali najpogosteje preko svojih političnih predstavnikov, ki jih na volitvah izbere in jim podeli mandat vladanja za določeno obdobje. Tako vzpostavljena oblast se znotraj demokratičnih oblik vladavine deli na tri veje: zakonodajno, izvršilno in sodno. Vse tri svojo funkcijo opravljajo v okviru danih pooblastil in po svoji vesti, državljani pa nad njimi vršijo nadzor in skrbijo za to, da oblast deluje v skladu z njihovimi individualnimi in družbenimi pričakovanji.

Če je to nekako najbolj shematizirana razlaga demokracije, imamo z njo težave že mi pri nas doma, ki veljamo za dokaj zgledno tovrstno ureditev. Naj omenim že skoraj dvoletno vladanje – od pojava covida dalje – z odloki namesto z zakoni, kar pomeni, da se vlada postavlja nad parlament in sodstvo, ko jo to opozarja in razsodi, da ravna narobe, a se ona za to ne zmeni. Če temu dodamo še postopno vladno podrejanje podsistemov in omejevanje svobode medijev s finančnimi pogojevanji, kadrovskimi menjavami in cenzuro, dobimo demokracijo s primesmi avtokracije. Pohabljeno. Pa naj ponovim, veljamo za dokaj zgledno urejene med evropskimi demokracijami.

Mediji niso kaj veliko poročali o Bidnovih izbrancih, a sem se potrudil in nekaj pomembnejših našel. Tudi izključene. Poleg Kitajske, Rusije, Turčije in Madžarske še Egipt, Alžirijo, Tunizijo, Savdsko Arabijo, Jordanijo, Katar, Združene arabske emirate, kakopak Kubo in Venezuelo ter Bolivijo in Nikaragvo. Recimo, da tem demokracija zagotovo ni prioriteta. Toda enako lahko povemo za povabljene Pakistan, Irak in tudi Izrael. Slednji, recimo, ima od ljudstva izbran večstrankarski parlament in vse, kar formalno pritiče demokratični ureditvi, toda demokracija se meri tudi v odnosu do notranjih manjšin, do naroda, ki mu nezakonito in nekaznovano jemlješ ozemlje, mislim na Palestince, do vladavine prava in spoštovanja mednarodnih pravil in dogovorov. Izrael je med tistimi članicami Organizacije združenih narodov, ki se najmanj držijo njenih resolucij. Zahod, z nami in EU vred, očita Kitajski represijo Ujgurov, tolerira pa vse, kar počne Izrael s palestinskim narodom, tudi z občasnimi obstreljevanji in poboji civilistov. In Palestincem še vedno ne priznamo države.

Nenazadnje so tu ZDA z rasizmom, ki pri njih še razsaja zlasti do temnopoltih, ki so ustreljeni ali zadavljeni kar pred kamerami samo zato, ker niso belci, z občasnimi menjavami vlad in vladarjev; so te še vzor demokracije in tisti, ki lahko delijo svet na dobre in zlobne? Se ne bi raje Biden dogovoril s Putinom in Xi Jinpingom ali še bolje, to prepustil Antoniu Guterresu, za semestrski virtualni vrh vseh članic OZN o izvajanju zavez glede podnebja?

Aurelio Juri, Koper