Ker smo imeli s predprejšnjim vodstvom Javne agencije za knjigo (JAK) možnost za dostojno, reprezentativno prezentacijo, pa smo jo zapravili zaradi pogoltnega pohlepa peščice. Ker so priprave na Frankfurt 2023 simptom, grozljivo realen izkaz slovenskega stanja stvari – takšni smo, po vsem videzu, to je naša realnost: infantilno komolčarstvo, izključno lastni interesi, pritlehna pogoltnost na denar, minule zasluge pred kvaliteto in opravilno sposobnostjo, zdraharska nrav namesto skupnega dela za višji, obči blagor. Še enkrat se je izkazalo, kako resnična je ponarodela interpretacija rekla, če nekaj hodi kot raca, kvaka kot raca in je videti kot raca, ravno ni raca – ker je »kot« raca. Aktualno vodstvo JAK RS s svojimi pogodbenimi prišepetovalci, šakali, ki so že zavzeli mesta ob kohezijsko pogrnjeni mizi, znova dokazuje, kako ni vsak, ki klepa verze, pesnik, vsak, ki izda knjigo, pisatelj, in kako vsak, ki po vsem videzu sedi v pisarni na Metelkovi 2b, nikakor ni direktorica JAK RS. Večer v soboto