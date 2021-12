Razmere v gorah so izredno zahtevne in nevarne, opozarjajo gorski reševalci, ki so konec tedna posredovali kar šestkrat. V nedeljo je na poti na Tolsti vrh planinca zasul plaz. Reševalno akcijo je močno oviral veter, a je posadki vojaškega helikopterja vseeno uspelo odložiti reševalca pri ponesrečencih, ki sta bila do vratu v snegu. Planinca, sicer ustrezno opremljena, na srečo nista bila poškodovana. Posadka helikopterja je posredovala tudi pri nesreči turnega smučarja na Vitrancu. Nevarnost proženja snežnih plazov nad gozdno mejo je tretje stopnje od petih, nižje, tudi pod 1000 metrov nadmorske višine, pa druge. Opremite se s plazovnim trojčkom in se ga naučite uporabljati, svetujejo na PU Kranj. »Opozarjamo, da ni nevarno le visoko v gorah. Morda še bolj nevarno je prepričanje, da se nam v hribih, v sredogorju, pod gozdno mejo sredi dreves ali na kakšnem zasneženem travniku ne more nič zgoditi. Napaka. Plaz sredi gozda je hitro lahko usoden,« pravi Jani Bele z GRZS in opozarja, da nevarnost ne bo hitro minila. »Prepričan sem, da bomo gorski reševalci imeli še več posredovanj, ko bo sneg zamrznil in se bo začela 'sezona zdrsov'.«

Izbirajte varnejše poti Agencija RS za okolje opozarja, da so zlasti nevarna mesta s sveže napihanim snegom, predvsem na južnih pobočjih nad gozdno mejo. Sneg je prekril tudi stare klože, zato je nevarnost težko prepoznati. Predvsem na mestih, kjer je novega snega manj, se lahko že pod manjšo obremenitvijo sproži plaz kložastega snega. Ob otoplitvi je v prihodnjih dneh pričakovati tudi spontano plazenje bolj mokrega snega, zlasti na osončenih travnatih pobočjih. Pod nadmorsko višino okoli 1600 metrov lahko popustijo tudi posamezne klože. Snežni plazovi s strmih pobočij so pričakovani tudi v predalpskem svetu – na severnem Primorskem, Škofjeloškem, v Polhograjskem hribovju in v Zasavju. Nevarnost snežnih plazov naj bi se v drugi polovici tedna zmanjšala, na grebenih pa povečala nevarnost zdrsa. Pri hoji v gore je priporočljivo izbirati plazovno varnejša območja, svetuje ARSO. mfr