Narasla ledena obmejna reka Dragonja. Izginula desetletna deklica, ki jo je mati iz Turčije – pa saj ni pomembno, od kod – na ramenih skušala prenesti čez vodno mejno oviro s Hrvaškega v Slovenijo. A za reko je še bodeča rezilna žica. Policisti s sodobnimi droni, kamerami, psi in pištolami varujejo mejo. Verjetno ne bomo izvedeli, kaj je gnalo mater z otroki v nevarno situacijo, da se je podala na negotovo pot. Lahko samo slutimo. Morda besede svoboda, ljubezen, želja po lepšem življenju, varnosti, upanju.

In potem zgodba. Mati je z otroki hotela preko vseh naravnih in umetnih ovir, preko vseh meja na svetu. Ni ji uspelo. Obtičala je sredi nevarno narasle in deroče reke, od koder so jo rešili hrvaški in slovenski policisti ter gasilci. V skupini nesrečne 47-letne matere so bili še trije otroci, stari pet, 13 in 18 let. Najmlajši in najstarejši otrok sta že prečkala reko. Trinajstletni otrok pa je bil še na hrvaški strani. Potapljači iščejo izginulo dekletce. V soboto so jo našli. Žal utopljeno.

Samo še podatek o eni nepotrebni smrti več. Podatek za statistiko. Za številke, ki nam živim ne povedo veliko. Čeprav jih je lahko več kot dvajset, trideset, morda za covid več kot 5000.

Pred nami je »veseli december«. Čas praznovanja, veselja in upanja.

In potem še novica: utopljeno dekletce je bilo gluhonemo. Niti zakričati ni mogla! Človek ostane brez besed.

»Zgodba« bo »aktualna« morda še dan ali dva. Potem bo šla v pozabo kot mnoge druge. Brez srečnega konca, brez nadaljevanj, kakršna koli pač že bodo.

A vendar se za vse oblastnike z imeni in priimki v preteklosti in danes porajajo vprašanja. Naj jih vseeno omenim, da ne pozabimo: bivši predsednik vlade Miro Cerar, bivša ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar, bivša ministrica za obrambo Andreja Katič, ki ste prvi postavili »napredno« azilno politiko in začasne »tehnične ovire« v obliki rezilne žice za šest mesecev, pa predsednik Marijan Šarec s svojo vlado, pa zdaj ustavno nepogrešljivi »demokrat« in predsednik vlade Janez Janša, z notranjim ministrom Alešem Hojsom in celotno vlado. Ali ste res tako nesposobni in pokvarjeni, da niste bili in še vedno niste sposobni oceniti in prepoznati stisk ljudi? Zakaj niste v vseh teh letih pripravili osnove in temeljev za človeško sprejemljivo vedenje in ravnanje, tudi s tujci, tudi otrok in žena, ki »resnično« predstavljajo »veliko nevarnost« za našo državo, da ne rečem za EU?

Zakaj morajo ti ljudje ponoči bresti čez nevarne reke in premagovati vse ovire? Zakaj ni šla družina skozi mejni prehod? Kdo in zakaj jih zavrača? Kakšno je to vaše sodelovanje s sosednjo Hrvaško, ki ga poveličujete s spominsko tablo?

Pa ne želim odgovora, kot mi ga je dal znanec: »Če so ti begunci všeč, jih pa vzemi domov!« Prav tako ne želim piarovskega odgovora tistih, ki so povzročili vsa zla z vojnami in onesnaževanjem narave. Nočem več vseh hinavskih opravičil in izgovorov vseh vas, zaradi katerih je umrla desetletna turška deklica. Gluhonema. Sredi noči v mrzli reki. Ki ni mogla zaklicati: »Na pomoč!« Tudi če bi, je vi verjetno ne bi slišali. Ne verjamem, da vam je segla v srce. Sicer pa glavno, da bodo jutri volitve in da boste ponovno na seznamih za oblast. Če slučajno ne, pa na mestih, kjer boste lahko poskrbeli, da se te in takšne zgodbe pozabijo.

In vendar se krik, ki ga ni bilo, sliši. Brez vas in vaše lažne humanosti.

Miloš Šonc, Grosuplje