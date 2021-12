V Škofji Loki v skupna prizadevanja za manj zavržene hrane

Hrana svoje mesto najde je pilotni projekt, ki bo do pomladi prihodnjega leta potekal v Škofji Loki in bo skušal poskrbeti za manj zavržene hrane v javnih zavodih in restavracijah, pri turističnih ponudnikih in trgovcih in seveda tudi v posameznem gospodinjstvu.