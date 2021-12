Občina Piran bo v sredo v skladišču soli Grando odprla daleč največje novoletno drsališče na Obali in po vsej verjetnosti drugo največje v Sloveniji. V zadnjih dneh so delavci položili hladilni sistem in sestavili večino strojne opreme, sledila je namestitev varovalne ograje, nakar so lahko začeli pripravljati ledeno ploskev, za kar bo potrebnega kar nekaj časa. Kar 60 metrov dolgo drsališče v portoroškem skladišču soli s prenovljenim lesenim ostrešjem v stilu katedrale so si na podlagi anonimne prijave že pred obratovanjem ogledali tudi predstavniki delovnega inšpektorata. Glede na njihove ugotovitve, da dela potekajo skladno s predpisi, na občini pričakujejo, da bodo z navdušenjem med prvimi, ki bodo preizkusili največjo ledeno ploskev na Primorskem.

Drsališče bo od ponedeljka do petka odprto od 12. do 20. ure, ob sobotah, praznikih in šolskih počitnicah od 10. do 21. ure, ob nedeljah se bodo vrata zaprla že ob 18. uri. Za uro drsanja bo treba odšteli dva evra, za otroke do 6. leta bo uporaba drsališča brezplačna. Kdor nima drsalk, si jih lahko izposodi za simboličen evro. Poleg drsališča v Portorožu lahko domačini in gostje na Obali drsajo na prostem tudi v Izoli in Kopru. vl