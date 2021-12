Z grozo, nejevero in strahom so se po enem najhujših dni v zgodovini ZDA preživeli smrtonosnih neurij ozirali po ruševinah, ki so jih obdajale in izpod katerih se je nekaterim uspelo izkopati. Od njihovih domov so v nekaj minutah ostali samo kupi lesa, predmetov in nametanih smeti. Srečni, da so vsaj živi, so se s solzami v očeh prebivalci objemali in upali, da so preživeli tudi sosedi. Mnogi niso. Skupno naj bi umrlo več deset ljudi, največ v Kentuckyju, znanem po najboljšem ocvrtem piščancu. Vseeno jih bo manj, kot so se oblasti sprva bale. Prve številke so namreč kazale na več kot sto mrtvih. Pod podrtimi stavbami so danes iskali morebitne preživele, a je upanja na srečen razplet zanje vse manj.

Mestece zravnalo s tlemi Konec tedna je kakšnih 50 tornadov zarezalo v osem ameriških držav, najhuje so jo skupili prav v Kentuckyju, malce manj hudo je bilo v Arkansasu, Illinoisu, Indiani, Missouriju, Mississippiju, Ohiu in Tennesseeju. Močan veter je rušil daljnovode, iz tal ruval prometne znake, odnašal avtomobile, dvigal strehe s stavb. Tornado je bil tako silovit, da se je med drugim iztiril vlak s 27 vagoni, enega od njih je odnesel na okoli sto metrov oddaljeno vzpetino. Nekaj mestec je neurje zravnalo s tlemi. »Ni ga več. Samo ostanki so še,« za CNN pravi Steven Elder, prebivalec Mayfielda na zahodu Kentuckyja. »Kot bi bil na vojnem območju. Ali na prizorišču kakšnega filma,« opiše opustošeno območje. Mesteca ni več, življenje, kakršno so poznali, je izginilo. A ne samo zaradi grozovite gmotne škode, temveč tudi zaradi velikega števila žrtev. Največ jih je umrlo v nočni izmeni tovarne sveč. Ob alarmu za tornado so se zapodili na varno, česar kakim dvajsetim od stotih ni uspelo. Luči so utripale, začelo je bobneti. »Zgodilo se je tako zelo hitro. Vse se je začelo zibati levo in desno, potem pa bum, stavbo je razklalo in zrušila se je kot hiša iz kart,« je za CNN o eni najhujših izkušenj v svojem življenju spregovorila Kyanna Parsons - Perez. Močan veter je tovarno porušil, ona pa je ostala ujeta pod ruševinami. Nekateri sodelavci so zganjali paniko, drugi jokali, tretji molili. Sčasoma jim jo je uspelo izkopati izpod zgradbe. »Samo Bogu sem se zahvalila. On me je rešil. Ne morem verjeti, da smo ostali živi,« je hvaležna. Marsikdo ni. Nekatere je odnesel veter, drugi so ostali pokopani pod ruševinami. »Da smo se prebili do preživelih, smo morali stopiti čez več trupel,« je o reševalni akciji povedal načelnik lokalnih gasilcev Jeremy Creason.