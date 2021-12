Kot so sporočili iz upravljalca ljubljanskega letališča, družbe Fraport Slovenija, je v zimskem voznem redu tako z ljubljanskega letališča zdaj mogoče potovati s 13 rednimi letalskimi prevozniki na 14 destinacij.

Trenutno je z Brnika poleg z Wizz Airom v Veliko Britanijo mogoče leteti z Easyjetom, ki štirikrat tedensko leti na londonski Gatwick. Wizz Air sicer iz Ljubljane dvakrat tedensko leti tudi na belgijsko letališče Charleroi.

Poleg Wizz Aira in Easyjeta so na ljubljanskem letališču prisotni še Aeroflot (trikrat tedensko v Moskvo), Air France (devetkrat tedensko v Pariz), Air Montenegro (dvakrat tedensko v Podgorico), Air Serbia (osemkrat tedensko v Beograd), Brussels Airlines (dvakrat tedensko v Bruselj), Flydubai (trikrat tedensko v Dubaj), LOT Polish Airlines (dnevno v Varšavo), Lufthansa (dvakrat dnevno v Frankfurt), Swiss International Airlines (trikrat tedensko v Zürich), Transavia (štirikrat tedensko v Amsterdam) in Turkish Airlines (petkrat tedensko v Istanbul).

»Čeprav je prehajanje meja še vedno omejeno s številnimi ukrepi za obvladovanje epidemije covida-19, povpraševanje po potovanjih na splošno narašča,« ob tem ugotavljajo v Fraportu.

Novembra več potnikov kot lani ob istem času

Novembra so na Brniku oskrbeli 45.660 potnikov, kar je 95 odstotkov več kot novembra lani, ko so bila zaradi omejitev za obvladovanje epidemije potovanja zelo omejena, in 46 odstotkov manj kot novembra 2019, v prometno živahnem predkoronskem letu.

Čez ljubljansko letališče je skupno v 11 mesecih letos potovalo 385.247 potnikov, kar je 33,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani in 23 odstotkov potnikov iz enakega obdobja v letu 2019.

Prizadevanja Fraporta Slovenija so po epidemiji covida-19 usmerjena v obnovitev in krepitev mreže poletov z ljubljanskega letališča. Pri tem je poudarek na letalskih povezavah z dolgoročnim potencialom, ki so zanimive za slovenske potnike in vhodni turizem, ter partnerstva, ki lahko poleg privlačnih neposrednih povezav ponudijo tudi dobra izhodišča za nadaljevanje letalskih potovanj na vse konce sveta.

»V tem času potekajo še zadnja usklajevanja okoli naslednjega poletnega letalskega voznega reda. Napovedi letenja za prihodnjo sezono so spodbudne - postregla naj bi z novostmi in na ljubljansko letališče vrnila nekaj povezav, ki so bile prekinjene zaradi epidemije,« so navedli.

Povezavam v zimskem voznem redu naj bi se pridružile Transavia France z leti na pariško letališče Orly, Finnair z letenjem v Helsinke, Lufthansa v München, British Airways na londonski Heathrow, Easyjet na londonski Luton, Iberia v Madrid in Israir v Tel Aviv, so še pojasnili v Fraportu.