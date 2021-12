Božično-novoletni sejmi po državi te dni zaradi odloka vlade za preprečevanje naraščanja števila okužb obratujejo brez gostinske ponudbe. Ta je dovoljena zgolj gostincem, ki lahko hrano in pijačo strežejo le gostom, ki sedijo.

Po tem ko so inšpektorji finančne uprave (Furs) prejšnji teden zapečatili štiri stojnice na Pogačarjevem trgu, so od sobote zaprte tudi hiške z gostinsko ponudbo na koprskem Titovem trgu. Gostinske ponudnike v hiškah na Titovem trgu je v soboto obiskala inšpekcija, ki je izdala ustno odločbo o takojšnjem zaprtju, vključno s prevzemnim mestom.

Kot je v današnji izjavi za medije opozorila direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper Mojca Vojska, so gostinsko dejavnost izvajali v sedečem režimu med 5. in 22. uro, zato ne razumejo, zakaj je do zaprtja prišlo. Vojska je dodala, da ni šlo za izvajanje sejemske dejavnosti, iz zapisnika inšpekcije pa je prav tako razvidno, da so upoštevali vse varnostne ukrepe in še več. Tako je bil prostor zagrajen in se je ob samem vstopu na teraso preverjalo izpolnjevanje PCT-pogoja.

Na uradno odločbo inšpekcije gostinci še čakajo, direktorico zavoda za turizem pa skrbijo predvsem pritožbeni roki, saj bi se kaj lahko zgodilo, da bodo šele sredi januarja izvedeli, ali je sedanje zaprtje upravičeno ali ne. Medtem je bilo minuli konec tedna v Kopru veliko obiskovalcev, gostinci pa so morali biti zaprti, je dodala.

Kot je dodala, jim je inšpekcija po ovinkih nakazala, da se je vlada odločila, da ne bo dopuščala izjem. »Strinjamo se, da vlada ne dopušča izjem, dati vse v isti koš, pa tudi ne gre,« je poudarila Vojska. »Očitek, da iščemo luknje in da se hočemo nečemu izogniti, je popolnoma neupravičen,« je še menila direktorica koprskega zavoda, ki si želi, da bi lahko koprski gostinci čim prej lahko spet prijeli za delo.

Ponudniki gostinskih storitev v zdaj zaprtih hiškah so obratovali legitimno in zelo skrbno, pa je izpostavil njihov predstavnik Andrej Krmac. Pri tem so vzpostavili »varno cono« in preverjali izpolnjevanje PCT-pogoja pred vstopom na samo prizorišče, kar ji je povzročilo dodatne stroške. Kot je dodal, jim inšpektorici, ki sta minuli vikend zaprli hiške, nista dali utemeljenega razloga za zaprtje, pač pa sta bili po njegovem poslani v Koper, da jih zaprejo.

Zaradi zaprtja gostincem zdaj vsak dan nastaja velika materialna škoda, saj so morali nabaviti veliko hrane in pijače, ki jo morajo zdaj metati stran. Gostinci so pri tem ogorčeni in razočarani, pridobili pa so tudi pravno mnenje, da je bilo zaprtje nelegitimno in protizakonito. Kot je napovedal Krmac, bodo zato šli tudi v skupinsko odškodninsko tožbo.

Vse manj praznične gostinske ponudbe na ulicah V Mariboru štirje gostinci od petka v hišicah, ki so nameščene na Trgu Leona Štuklja, znova izvajajo gostinsko dejavnost, a zgolj s ponudbo pijače oziroma toplih napitkov, ne pa tudi hrane. Strežba je izključno sedeča, gostinci pa pri obiskovalcih preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT. Kot je povedala Monika Hlevnjak iz Zavoda za turizem Maribor, sami v sklopu sodelovanja z gostinci na Trgu Leona Štuklja ne organizirajo sejma ali tržnice, pač pa zgolj uredijo rabo javne površine in infrastrukturo ter jo dajo v najem ponudnikom, ki so kot poslovni subjekti neposredno odgovorni pristojnim službam. »V dogovoru o sodelovanju med zavodom in gostinci je opredeljeno, da morajo slednji svojo dejavnost izvajati v skladu z veljavnimi prepisi oziroma ukrepi uradnih institucij,« je še dodala Hlevnjakova. Prejšnji teden so gostince sicer obiskali inšpektorji, ki pa nepravilnosti niso ugotovili. V štajerski prestolnici je sicer na Glavnem trgu pod okriljem Snage organiziran tudi božični sejem, kjer pa ni gostinske ponudbe, pač pa zgolj stojnice z darilnim programom. Gostinska ponudba pa je na voljo tudi na Grajskem trgu, kjer so na razširjenem območju in tudi z razširjeno ponudbo meščanom in obiskovalcem na voljo tam sicer stalno prisotni gostinci. Božično-novoletni sejem te dni poteka tudi v praznično okrašenem Celju, kjer pa trenutno ni nobene hiške za prodajo pijače. Kot je pojasnil Kristijan Erjavec iz Zavoda Celeia, so glede na vladni odlok hiške z gostinsko ponudbo v sklopu Pravljičnega Celja zaprli že isti dan, ko je ta stopil v veljavo. Tudi v Kranju so se glede na odlok od 4. decembra dalje na božično-novoletnem sejmu odpovedali ponudnikom hrane in pijače. To je sicer prineslo veliko težav in izpad dohodka, so izpostavili v Zavodu za turizem in kulturo Kranj ter pojasnili, da je za dogodek, kakršen je celomesečni Prešerni december v Kranju, potrebno narediti predčasne zaloge hrane in pijače. Zavod zato ponudnikom vrača kupnino. Medtem ko na sejmu ne nudijo hrane in pijače, pa je v starem mestnem jedru Kranja, kjer poteka Prešerni december, kar nekaj gostinskih ponudnikov z vrtom na ulici. Ti skrbijo za ponudbo hrane in pijače, ki je na sejemskih stojnicah ne sme biti. Če bo ta ponudba v prihodnje znova dovoljena, pa bodo na sejmu na voljo palačinke in kuhano vino. Tudi na Bledu so pri obratovanju letošnje zimske vasice na jezerski promenadi upoštevali vse epidemiološke predpise in navodila. Na stojnicah tako ne ponujajo hrane in pijače, temveč je na njih le ponudba obrtniških izdelkov. Postavljena je sicer ena stojnica, ki je bila namenjena gostinski ponudbi, vendar je zaradi vladnega odloka zaprta, če se bodo pravila spremenila, pa jo bodo odprli. Kot so pojasnili v Turizmu Bled, so se glede organizacije sejma posvetovali tudi s tržnim inšpektoratom. Poleg tega jih je inšpektor že dvakrat tudi obiskal, a nepravilnosti, kot so dejali, ni našel.

Poostren nadzor v veselem decembru Marjan Maček, vodja sektorja za finančni nadzor na Finančni upravi (Furs), je na današnji novinarski konferenci povedal, da so inšpektorji Fursa od 15. novembra do 9. decembra na terenu opravili 3773 nadzorov, kar po Mačkovih pojasnilih pomeni 157 nadzorov na dan. V 530 nadzorih, kar predstavlja 14 odstotkov vseh, so ugotovili 561 nepravilnosti. Kot je ob tem pojasnil Maček, so jih v nekaterih nadzorih namreč odkrili več. Največ, 471, je bilo ugotovljenih na področju izpolnjevanja PCT-pogojev, 73 na področju nošenja mask, 12 na področju pogojev opravljanja dejavnosti gostinstva in pet na področju razkužil. Za ugotovljene nepravilnosti na področju izpolnjevanja pogojev PCT so inšpektorji izdali 10 plačilnih nalogov s skupno višino globe 32.000 evrov. Izrekli so 550 opozoril, in sicer v primerih, ko je bil nadzor pri teh zavezancih opravljen prvič in je bila nepravilnost odpravljena takoj. So pa, kot je povzel Maček, v tem obdobju inšpektorji izrekli eno ustno odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti do odprave nepravilnosti in štiri odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti in pečatenju pri gostincih, zaradi izvajanja gostinske dejavnosti v nasprotju z vladnim odlokom, ki prepoveduje izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač na sejemski prireditvi na odprtih površinah. V celem letu so Fursovi inšpektorju izvedli več kot 7700 tovrstnih nadzorov in izrekli kazni v skupni višini 132.600 evrov, je še dejal. »Ugotavljamo pozitivne učinke poostrenih nadzorov, saj se delež nadzorov, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti, zmanjšuje. V tednu od 6. do 9. decembra je delež nadzorov, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti, znašal 12 odstotkov, medtem ko ta odstotek povprečno od začetka leta do 9. decembra znaša 20,5 odstotka,« je še izpostavil Maček.