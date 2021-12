Vladimir Putin je že večkrat označil razpad Sovjetske zveze za tragedijo, manj pa je znano, kaj vse je moral početi zaradi osebnih finančnih težav v tistem obdobju. Velika gospodarska kriza, ki jo je sprožil propad države, je mnoge Ruse prisilila k iskanju dodatnih načinov zaslužka.

Zaradi krize je bilo tedaj tudi povsem normalno, da so taksije vozili ljudje iz vseh slojev. Tako je tudi Putin v dokumentarnem filmu Novejša zgodovina Rusije razkril, da je moral delati kot taksist, da bi dopolnil svoj mesečni dohodek. Dokumentarec je britanski BBC objavil v nedeljo.

Putin je sicer v nemirna devetdeseta vstopil kot agent nekdanje sovjetske obveščevalne službe KGB, ki pa jo je zapustil že leta 1991 po avgustovskem državnem udaru proti zadnjemu sovjetskemu voditelju Mihailu Gorbačovu. Zatem je delal v uradu župana Sankt Peterburga Anatolija Sobčaka.

V tem obdobju so bili taksiji v Rusiji redkost in mnogi so si s prevozom tujcev pomagali, da bi preživeli skozi mesec. Nekateri so za taksije uporabljali celo reševalna vozila in druga delovna vozila. Zdelo se je, da je vsak Rus delal na črno kot bombolia, kot so klicali neformalne taksiste.